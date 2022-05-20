Зверства в Буче: появились новые доказательства военных преступлений ВС РФ, — NYT

На опубликованных видео показаны последние часы жизни местных жителей, которых впоследствии нашли убитыми в Буче на улице Яблонской.

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Американское издание New York Times обнародовало ранее неизвестные кадры, свидетельствующие о военных преступлениях российских военнослужащих в городе Буча, Киевской области. Всего было опубликовано три видеоролика, показывающих события в городе с 4 по 5 марта.

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На первом видео от 4 марта, снятым камерой наблюдения, группа из 9 людей под конвоем 2 российских солдат быстро переходят улицу. Некоторые из украинских пленных сгорбились, держась за ремни тех, кто стоит перед ними. Газета пишет, что это был последний раз, когда этих людей видели живыми.

На втором видео, которое было снято местными жителями, предположительно та же группа людей, идущая под дулами автоматов. Свидетели комментируют происходящее: один из них сказал, что люди под конвоем — заложники. Их заставляют лечь на землю, в том числе одного в характерной ярко-синей толстовке с капюшоном.

"Заложники лежат там, под забором… Один, два, три, точно, четыре, пять, шесть…" — звучит голос за кадром.

Газета пишет, что свидетели рассказали журналистам о том, что произошло дальше. По их словам, солдаты отвели заложников за соседнее офисное здание, после чего послышались выстрелы. Пленные так и не вернулись.

Днем позже, 5 марта, были сняты кадры с беспилотника, которые являются визуальным доказательством показаний свидетелей. На кадрах видны тела убитых, лежащие на земле у офисного здания на улице Яблонской, 144, рядом с которыми стоят двое российских солдат. Среди тел можно заметить тело в характерной ярко-синей одежде.

Фотография тел казненных людей, лежащих во дворе со связанными руками, была среди ряда изображений, которые привлекли внимание мировой общественности в начале апреля после вывода российских войск из Бучи.

Чтобы выяснить, что случилось с этими людьми, журналисты The Times провела несколько недель в Буче, общаясь со свидетелями, судмедэкспертами, полицейскими и военными чиновниками. Репортеры собрали ранее не публиковавшиеся видеозаписи со дня казни, позволяющие проследить последние передвижения жертв.

По собранной информации, все заложники были местными жителями. Почти все они жили в нескольких минутах ходьбы от двора, в котором впоследствии лежали их тела.

Ранее сообщалось, что по данным агентства Reuters, военные преступления в Буче совершали войска Росгвардии, центра спецназначения "Витязь", 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова и чеченские боевики, подконтрольные Рамзану Кадырову. Большая часть доказательств преступлений была собрана по улице Яблонской, где нашли тела убитых гражданских.

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" на основании данных украинской разведки идентифицировали российских командиров, чьи подчиненные совершали военные преступления в Буче.