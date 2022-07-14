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Стиль життя Російсько-українська війна

Шон Пенн хоче воювати за українців

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Фото: thekolya | Шон Пенн та Коля Серга

Голлівудський режисер давно публічно підтримує Україну.

Американський режисер Шон Пенн готовий взяти зброю в руки та почати воювати проти росіян не тільки на культурному фронті. Про це розповів український музикант та телеведучий Коля Серга.

"Я їздив у складі пресгрупи. Потоваришував із ним. Дуже-дуже він крутий. Дуже залучена не лише знімати документальне кіно, людина активно хоче бути залученою і до військових дій. Він каже: "Мене ніхто не відпустить воювати. Може, через тебе можна?". Я кажу: "Потім поговоримо", — зазначив Коля Серга, якому вдалося поспілкуватися з голлівудською знаменитістю.

Коля Серга про плани Шона Пенна піти воювати за українців

Раніше Шон Пенн уже заявляв про свої думки взяти зброю до рук та піти воювати проти росіян.

"Якщо ви опинитеся в Україні, ця думка обов’язково у вас виникне. Ти думаєш, у якому столітті ми живемо? Ти думаєш, днями ти був на заправці у Брентвуді, а зараз думаєш про те, аби боротися проти Росії? Що, чорт забирай, відбувається?" — зазначав колишній чоловік Мадонни.

Коля Серга та Шон Пенн

"Потім розкажу", — підписав раніше Серга своє фото з американським режисером.

Нагадаємо, наприкінці червня 2022 61-річний Шон Пенн повернувся до Києва для зйомок документального фільму про війну в Україні.

Також Фокус писав про пропозицію Шона Пенна скинутися мільярдерам на винищувачі для України.