Шон Пенн хоче воювати за українців

Голлівудський режисер давно публічно підтримує Україну.

Американський режисер Шон Пенн готовий взяти зброю в руки та почати воювати проти росіян не тільки на культурному фронті. Про це розповів український музикант та телеведучий Коля Серга.

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"Я їздив у складі пресгрупи. Потоваришував із ним. Дуже-дуже він крутий. Дуже залучена не лише знімати документальне кіно, людина активно хоче бути залученою і до військових дій. Він каже: "Мене ніхто не відпустить воювати. Може, через тебе можна?". Я кажу: "Потім поговоримо", — зазначив Коля Серга, якому вдалося поспілкуватися з голлівудською знаменитістю.

[ + – ] Коля Серга про плани Шона Пенна піти воювати за українців

Раніше Шон Пенн уже заявляв про свої думки взяти зброю до рук та піти воювати проти росіян.

"Якщо ви опинитеся в Україні, ця думка обов’язково у вас виникне. Ти думаєш, у якому столітті ми живемо? Ти думаєш, днями ти був на заправці у Брентвуді, а зараз думаєш про те, аби боротися проти Росії? Що, чорт забирай, відбувається?" — зазначав колишній чоловік Мадонни.

[ + – ] Коля Серга та Шон Пенн

"Потім розкажу", — підписав раніше Серга своє фото з американським режисером.

Нагадаємо, наприкінці червня 2022 61-річний Шон Пенн повернувся до Києва для зйомок документального фільму про війну в Україні.

Також Фокус писав про пропозицію Шона Пенна скинутися мільярдерам на винищувачі для України.