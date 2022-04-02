Шон Пенн закликав мільярдерів скинутися на винищувачі для України

На думку актора, ці гроші допомогли б вирішити проблему України та надати їй перевагу над ворогом у небі.

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Двічі оскароносний американський актор, режисер і сценарист Шон Пенн, який з перших днів війни в Україні всіляко підтримує нашу країну, закликав американських мільярдерів скинутися на покупку для України винищувачів, які так необхідні у війні з Росією. Для цього достатньо півмільярда доларів. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Згідно з відкритими джерелами, 2 ескадрильї F-15 або 16 (це 12 літаків з кращими технологіями, ніж російські МіГи або Су), що швидко навчаються (3 тижні) для українських авіаторів, обійдуться покупцям з приватного сектора приблизно в $300 мільйонів. Додайте ще 200 мільйонів доларів на протиракетну оборону, щоб загалом отримати $500 мільйонів", – зазначив актор.

У другому твіті він розвинув свою думку ширше:

"Один мільярдер може покласти край цій війні в Україні. Звичайно, є надбудови з озброєння та обслуговування злітно-посадкових смуг тощо, але, схоже, варто подумати".

Заяви актора прозвучали менш ніж за годину після того, як ВПС України написали в Twitter, що їм потрібні американські F-15 або F-16, щоб "захистити небо та здобути перемогу".

"Ми не отримали необхідні нам інструменти", – йдеться у публікації.

Можливість відправлення будь-яких літаків в Україну була пов'язана з дипломатичним ризиком і з підвищеним ризиком залучення НАТО у війну проти Росії, що володіє ядерною зброєю.

Шон Пенн та його команда втекли з України до Польщі наприкінці лютого. Там він знімав документальний фільм про російське вторгнення. Актор створив у Польщі центр допомоги українським біженцям через організацію Community Organised Relief Effort. Пізніше він приїхав до Львова.

Нагадаємо, Пенн пригрозив публічно переплавити свої "Оскари", якщо українському президенту Володимиру Зеленському не дозволять виступити на церемонії вручення премії "Оскар". Наразі про долю статуеток невідомо, оскільки Зеленський не виступив на заході. Проте без згадки України не обійшлося. Гості та учасники церемонії вшанували пам'ять загиблих українців хвилиною мовчання.