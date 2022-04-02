Шон Пенн призвал миллиардеров скинуться на истребители для Украины

По мнению актера, эти деньги помогли бы решить проблему Украины и дать ей преимущество над врагом в небе.

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Дважды оскароносный американский актер, режиссер и сценарист Шон Пенн, который с первых дней войны в Украине всячески поддерживает нашу страну, призвал американских миллиардеров скинутся на покупку для Украины истребителей, так необходимых в войне с Россией. Для этого достаточно полмиллиарда долларов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Согласно открытым источникам, 2 эскадрильи F-15 или 16 (это 12 самолетов с лучшими технологиями, чем российские МиГи или СУ), быстро обучаемые (3 недели) для украинских авиаторов, обойдутся покупателям из частного сектора примерно в $300 миллионов. Добавьте еще 200 миллионов долларов на противоракетную оборону, чтобы в общей сложности получить $500 миллионов", – отметил актер.

Во втором твите он развил свою мысль шире:

"Один миллиардер может положить конец этой войне в Украине. Конечно, есть надстройки по вооружению и обслуживанию взлетно-посадочных полос и т. д, но, похоже, стоит подумать".

Заявления актера прозвучали менее чем через час после того, как ВВС Украины написали в Twitter, что им нужны американские F-15 или F-16, чтобы "защитить небо и добиться победы".

"Мы не получили необходимые нам инструменты", – говорится в публикации.

Возможность отправки каких-либо самолетов в Украину была сопряжена с дипломатическим риском и с повышенным риском вовлечения НАТО в войну против обладающей ядерным оружием России.

Шон Пенн и его команда бежали из Украины в Польшу в конце февраля. Там он снимал документальный фильм о русском вторжении. Актер создал в Польше центр помощи украинским беженцам через свою организацию Community Organised Relief Effort. Позже он приехал во Львов.

Напомним, Пенн публично пригрозил переплавить свои "Оскары", если украинскому президенту Владимиру Зеленскому не разрешат выступить на церемонии вручения премии "Оскар". На данный момент о судьбе статуэток неизвестно, поскольку Зеленский таки не выступил на мероприятии. Тем не менее, без упоминания Украины не обошлось. Гости и участники церемонии почтили память погибших украинцев минутой молчания.