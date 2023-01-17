Шона Пенна вперше за довгий час помітили з колишньою дружиною (фото)

Шон Пенн та Робін Райт розлучилися у 2010 році та виховують двох спільних дітей.

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62-річного голлівудського актора та режисера Шона Пенна вперше за довгий час помітили з його колишньою дружиною. Про це пише Page Six.

Пенна та 56-річну акторку Робін Райт "зловили" папараці в аеропорту Лос-Анджелеса. Проте подробиць подорожей експодружжя не повідомляється.

Колишня дружина оскароносного актора була одягнута в чорний светр, темні джинси та ботфорти. Тим часом 62-річний Шон Пенн обрав для виходу світлі штани, футболку та темну куртку. У руках знаменитості тримали, серед іншого, і квитки на літак.

Зазначимо, що в Робін Райт та Шона Пенна є двоє спільних дітей — 31-річна донька Ділан та 29-річний син Хоппер. Знаменитості були в офіційному шлюбі близько 14-ти років (з 1996 по 2010 рік).

У 2020 голлівудський актор одружився з молодшою за себе на понад 30 років акторкою Лейлою Джордж. Проте за два роки після цього вони розлучилися. Також Шон Пенн свого часу був одружний з американською поп-дівою Мадонною.

[ + – ] Шон Пенн та Робін Райт

Шон Пенн активно підтримує Україну. Він неодноразово приїжджав до нашої країни, навіть в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, Шон Пенн привіз свій "Оскар" в Україну до її перемоги.

Також Фокус писав про бажання Шона Пенна відправитися воювати за Україну.