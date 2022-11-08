Шон Пенн вручив Зеленському свій "Оскар" як символ віри у перемогу України (фото)

Відомий голлівудський актор та режисер Шон Пенн знову приїхав до України та привіз незвичайний сувенір президенту Зеленському.

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Шон Пенн, який зараз працює над фільмом про Україну, приїхав до Києва та привіз свій "Оскар" як символ віри у перемогу України у війні з Росією. Статуетку актор вручив президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомили в Офісі президента.

"Американський актор привіз свою статуетку "Оскар" і передав її президенту як символ віри у перемогу нашої країни. Нагорода перебуватиме в Україні до закінчення війни", — повідомили у пресслужбі.

Зеленський подякував Пенну за увагу до того, що відбувається в нашій країні, підтримку її народу з початку війни.

[ + – ] Шон Пенн вручив президенту Зеленському свій "Оскар" Фото: Офис президента

Шон Пенн повідомив, що продовжує роботу над своїм документальним фільмом про Україну. На момент початку вторгнення ЗС РФ він перебував у Києві. Пізніше він розповідав про побачене у США. У березні він відвідував Львів, а в липні він знову приїхав до України та відвідав Дніпро. Також він зустрічався з мером Кракова та обговорював з ним, як приймають українських біженців.

Володимир Зеленський вручив Шону Пенну орден "За заслуги" ІІІ ступеня, яким актор був нагороджений за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Володимир Зеленський та Шон Пенн також відвідали Алею сміливості на столичній площі Конституції. На цій Алеї поряд з іменами багатьох світових лідерів, які допомогли Україні під час повномасштабного вторгнення РФ, є іменна табличка Шона Пенна, з якої Алея сміливості почалася.

[ + – ] Шон Пенн та Володимир Зеленський на Алеї сміливості Фото: Офис президента

"Ми дуже вдячні всім людям, які приїжджали особисто, щоб підтримати Україну та наших громадян. І ми хотіли мати місце, завдяки якому сучасні та майбутні покоління українців пам'ятатимуть тих сміливців, які були з Україною із самого початку", — сказав Володимир Зеленський.

Шон Пенн був зворушений і зазначив, що тепер це місце буде для нього таким же важливим, як і місця, де народилися його дочка та син.

До речі, Пенн має дві статуетки "Оскар". За головні ролі у фільмах "Гарві Мілк" та "Таємнича річка". Як саме перебуватиме в Україні до перемоги – в Офісі президента не повідомили.

Нагадаємо, раніше Пенн говорив, що готовий взяти до рук зброю та почати воювати проти росіян не лише на культурному фронті.