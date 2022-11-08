Шон Пенн вручил Зеленскому свой "Оскар", как символ веры в победу Украину

Известный голливудский актер и режисер Шон Пенн снова приехал в Украину и привез необычный сувенир президенту Зеленскому

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Шон Пенн, который сейчас работает над фильмом об Украине, приехал в Киев и привез свой "Оскар", как символ веры в победу Украины в войне с Россией. Статуэтку актер вручил президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили в Офисе президента.

"Американский актер привез свою статуэтку "Оскар" и передал ее президенту как символ веры в победу нашей страны. Награда будет находиться в Украине до окончания войны", — сообщили в пресс-службе.

Зеленский поблагодарил Пенна за внимание к происходящему в нашей стране, поддержку ее народа с начала войны.

[ + – ] Шон Пенн вручил президенту Зеленскому свой "Оскар" Фото: Офис президента

Шон Пенн сообщил, что продолжает работу над своим документальным фильмом о Украине. На момент начала вторжения ВС РФ он находился в Киеве. Позже он рассказывал об увиденном в США. В марте он посещал Львов, а в июле он снова приехал в Украину и посетил Днепр. Также он встречался с мэром Кракова и обсуждал с ним, как принимают украинских беженцев.

Владимир Зеленский вручил Шону Пенну орден "За заслуги" ІІІ степени, которым актер был награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Владимир Зеленский и Шон Пенн также посетили Аллею смелости на столичной площади Конституции. На этой Аллее рядом с именами многих мировых лидеров, которые помогли Украине во время полномасштабного вторжения РФ, есть и именная табличка Шона Пенна, с которой Аллея смелости и началась.

[ + – ] Шон Пенн и Владимир Зеленский на Аллее смелости Фото: Офис президента

"Мы очень благодарны всем людям, которые приезжали лично, чтобы поддержать Украину и наших граждан. И мы хотели иметь место, благодаря которому современные и будущие поколения украинцев будут помнить тех храбрецов, которые были с Украиной с самого начала", – сказал Владимир Зеленский.

Шон Пенн был тронут и отметил, что теперь это место будет для него таким же важным, как и места, где родились его дочь и сын.

К слову, у Пенна две статуэтки "Оскар". За главные роли в фильмах "Харви Милк" и "Таинственная река". Как именно будет находится в Украине до победы – в Офисе президента не сообщили.

Напомним, ранее Пенн говорил, что готов взять в руки оружие и начать воевать против россиян не только на культурном фронте.