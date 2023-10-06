Шона Пенна заметили на свидании с его возлюбленной-украинкой (фото)

Оскароносный актер и Ольга Коротяева, которая родилась в Черкассах, отправились на романтическую прогулку в Малибу.

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63-летний американский актер Шон Пенн был замечен на свидании со своей девушкой Ольгой Коротяевой, 43, в Малибу. Об этом пишет Daily Mail.

Бывший муж Мадонны, который активно поддерживает Украину, был в классической белой футболке, шортах карго и коричневых туристических ботинках, когда шел бок о бок с актрисой, которая родилась в Черкассах.

Пенн также носил с собой оливковый пиджак, накинутый на плечи.

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Шон Пенн приехал на Саммит Зеленской со своей возлюбленной-украинкой

Актер и его возлюбленная выгуливали золотистого ретривера, которого он "усыновил" в 2017 году со своей бывшей женой Лейлой Джордж.

Украинская актриса тем временем была в повседневном образе, надев белую рубашку на пуговицах в сочетании с джинсовыми мини-шортами.

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На ноги Ольга Коротяева обула пару белых кроссовок.

Она оставила свои темные волосы распущенными и, кажется, отказалась от макияжа, чтобы продемонстрировать свою естественную красоту.

До романа с Коротяевой американский актер и режиссер четыре года встречался с Лейлой Джордж, а в июле 2020 года они поженились. Уже в 2022 пара закончила свою совместную историю.

О новых отношениях оскароносного Шона Пенна известно мало, однако пару уже несколько раз замечали на свиданиях. Они даже посетили вместе Саммит первых леди и джентльменов в Киеве, который организовала Елена Зеленская в сентябре 2023.

Шон Пенн и Ольга Коротяева Фото: УНИАН

Напомним, Шон Пенн хотел переплавить свой "Оскар" на пули для ВСУ.

Также Фокус писал об отношении Шона Пенна к украинскому кино.