"Чтобы стрелять в россиян": Шон Пенн хотел переплавить свой "Оскар" в пули для ВСУ

Актер заявил, что очень переживает за Украину. Также он проявляет глубокое уважение к Зеленскому, ведь президент решил остаться в стране вместе со многими гражданами и лично просить о поставках оружия.

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Актер из США и преданный союзник Украины Шон Пенн дал обширное интервью, в котором рассказал про свои чувства к Украине и даже предложил идеи, которые могли бы помочь стране в противодействии российской агрессии. Подробности проведения интервью рассказал журналист издания Variety.

Согласно его словам, Шон Пенн проявил особую тревожность, когда разговор коснулся Украины. Еще большее беспокойство он проявил, вспоминая церемонию "Оскара", на которой президенту Владимиру Зеленскому не позволили выступить.

Пенн сказал, что не понимает, почему так произошло. После этой ситуации у него даже возникла мысль уничтожить свою статуэтку.

"Я подумал: ну, понимаешь? Я отдам его Украине. Его можно переплавить в пули, которыми они смогут стрелять в русских", — сказал Шон.

Однако позже он подчеркнул, что решил не тратить свой "Оскар" для украинских боеприпасов. Вместо этого, он решил подарить один из своих "Оскаров" президенту Зеленскому.

"Я сказал ему оставить его себе и привезти в Малибу, когда все это закончится и его страна будет в безопасности", — с улыбкой сказал Шон.

Стоит подчеркнуть, что актер проявляет глубокое уважение к Владимиру Зеленскому. Он отмечает, что впечатлился президентом с самой первой встречи. Он даже не мог представить, что Зеленский решит остаться в Украине вместе с многими гражданами и лично просить о поставке оружия.

"Его мозг полностью насыщен кислородом. Его глаза ясны и он теплый. Я знал, что либо ничего не почувствую, либо позволю себе полюбить его", — отметил Пенн.

Знаменитость также подчеркнул свое восхищение Зеленским, поскольку президент не испугался даже смертельной опасности. Несмотря на угрозу для своей жизни, он продолжал неутомимо бороться за независимость своей страны.

Пенн признается, что после первой встречи с президентом боялся, что больше никогда его не увидит, но, к счастью, они встречались еще не один раз. За полтора года полномасштабной войны они стали очень близкими друзьями.

Ранее Фокус писал, что Шон Пенн представил трейлер фильма об Украине.