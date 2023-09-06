"В Киеве самый вкусный кофе в Европе": Шон Пенн и Стивен Фрай ответили на вопросы Фокуса

О впечатлениях от украинского кино и столицы рассказали звезды мирового масштаба.

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6 мая 2023 года в Киеве состоялся третий Саммит Первых леди и джентльменов, инициированный женой президента Украины Еленой Зеленской. Событие посетили иностранные гости, среди которых актеры Стивен Фрай и Шон Пенн. Фокусу удалось пообщаться со знаменитостями, которые публично поддерживают Украину.

Саммит Первых леди и джентльменов инициирован Еленой Зеленской. Впервые его провели в 2021 году. Это международная платформа, объединяющая первых лиц мира и способствующая их диалогу с целью преодоления глобальных гуманитарных вопросов.

В 2023 году его посетили американский актер и режиссер Шон Пенн, британский актер и телеведущий Стивен Фрай, французский кинорежиссер Мишель Хазанавичус и другие "первые лица мира".

Шон Пенн

63-летний американский актер и режиссер Шон Пенн уже не впервые приезжает в Украину во время полномасштабной войны. Он также посетил Саммит и ответил на вопрос журналистки Фокуса о его отношении к украинскому кино.

"Я совру, если скажу, что обладаю глубиной и знаниями об украинских фильмах. Недавно познакомился с "Племенем", это ужасно хороший фильм, замечательный режиссер. А я столько всего видел... Я много общаюсь с украинскими деятелями кино в ходе сотрудничества с украинским правительством по линии съемок моего фильма и знакомлюсь, в связи с другой работой, с режиссерами и документалистами", — ответил актер.

Отметим, что режиссер названного Пенном фильма — Мирослав Слабошпицкий. Картину сняли в 2014 году.

По словам американского оскароносного режиссера, украинские художники сейчас буквально творят историю.

Шон Пенн поддерживал Украину еще до 2022 года. Он снял фильм "Суперсила" о борьбе нашей страны за независимость, который скоро выйдет на экраны.

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Анджелина Джоли и Шон Пенн. Кто из голливудских знаменитостей посетил Украину с начала войны

В частности, бывший муж Мадонны привез в Украину свой "Оскар", который будет оставаться здесь до нашей победы.

Шон Пенн в Украине Фото: пресс-центр штаба ООС

Стивен Фрай

66-летний британский комедийный актер и телеведущий Стивен Фрай положительно отозвался о столице Украины, которую он посетил впервые.

"Я впервые в Киеве и я приятно удивлен. Особенно длинной улицей невозможной для того, чтобы название повторил кто-то из англосаксов: Крещатик. Это всерьез одна из самых грандиозных улиц в мире", — ответил актер на вопрос Фокуса о его впечатлениях от Киева.

Также Фрая поразили шедевры архитектуры украинской столицы.

"Я очень хотел увидеть Золотые ворота. Было приятно видеть много туристов возле Золотых ворот. Там были выставки неподалеку", — рассказал ведущий саммита.

Однако самым главным достижением Киева Фрай считает местных людей и доброту, а не архитектуру.

"Я боялся, что попаду на улицу города, в общество испуганных людей. А люди улыбаются и здороваются. Кстати, у вас самый вкусный кофе в Европе!" — добавил британский актер.

Отметим, что Стивен Фрай с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживает Украину, а накануне он впервые прибыл в Киев, чтобы стать ведущим третьего Саммита Первых леди и джентльменов.

Стивен Фрай Фото: Getty Images

Также событие посетил 56-летний французский оскароносный режиссер Мишель Хазанавичус.

В 2011 году он снял картину "Артист", которая получила кинопремию "Оскар" за лучший фильм, а сам Хазанавичус — "Оскар" за лучшую режиссерскую работу.

Французский режиссер прибыл в Украину уже в третий раз за последние 10 месяцев. Хазанавичус занимается помощью Украине и собирает деньги на направление Восстановление, являясь при этом амбассадором украинской фандрайзинговой платформы United24.

Мишель Хазанавичус Фото: Фокус Мишель Хазанавичус Фото: Фокус

Напомним, Шон Пенн заявлял о своей готовности воевать за украинцев.

Ранее Фокус писал о визите Шона Пенна в Донецкую область в 2021 году.