Анджелина Джоли и Шон Пенн. Кто из голливудских знаменитостей посетил Украину с начала войны

Оскароносные актеры один за другим приезжали в нашу страну, чтобы своими глазами увидеть ужасы войны и оказать поддержку украинскому народу.

С начала полномасштабной войны, которая принесла сотни трагических событий, место Украины в мире сильно изменилось. Наша страна за последние полгода стала буквально "меккой" для знаменитостей самого высокого уровня, которые, несмотря на все риски, приезжают сюда, чтобы собственными глазами увидеть то, с чем пришлось столкнуться украинцам. Ко Дню Независимости Украины 24 августа 2022 года Фокус вспомнил, кто из звезд Голливуда посетил Украину во время продолжающейся войны.

Анджелина Джоли

Знаменитая актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли стала первой голливудской актрисой, посетившей Украину во время полномасштабной войны. Ее визит стал неожиданностью для украинцев, ведь его не анонсировали заранее. Просто одним апрельским днем актриса зашла в популярное львовское кафе купить круассан. Позже стало известно, что в Украину Анджелина Джоли приехала как частное лицо, а не как посол доброй воли ООН. Актрисе хотелось своими глазами увидеть происходящее в стране, охваченной войной, и пообщаться с людьми, которые спаслись из зоны боевых действий и послушать их истории. Как известно, звезда разрыдалась во время общения со спасенными украинцами.

[ + – ] Анджелина Джоли во Львове Фото: Скрин видео

[ + – ] Знаменитость встретилась с маленькими украинцами во Львове Фото: Укрзализныця

Во время поездки в Украину Джоли встретилась с детьми, пережившими травмирующий опыт войны, а также с волонтерами и врачами. Актриса слышала воздушную тревогу и вынуждена была бежать в бомбоубежище вместе с другими горожанами.

Фото: Facebook

Известно, что Анджелина Джоли с первых дней войны поддерживает украинцев, регулярно публикуя информацию и фото с беженцами у себя на странице Instgram.

Фото: Соцсети

Бен Стиллер

Вслед за знаменитой Джоли летом Украину посетил 56-летний американский киноактер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер. Сначала звезду заметили на улицах Львова. Стиллер прогуливался по центру города и говорил с местными жителями. Затем актер отправился в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Стиллер признался президенту Украину, что считает его своим героем, так как то, что глава государства делает для воюющей страны — действительно впечатляет. Знаменитость добавил, что видеть разрушения в Украине по телевизору или в соцсетях, и своими глазами — небо и земля. По словам Стиллера, личный опыт впечатляет гораздо сильнее.

[ + – ] Бен Стиллер во Львове Фото: The Village Украина

[ + – ] Бен Стиллер с Владимиром Зеленским в Киеве Фото: Офис президента

Шон Пенн

Оскароносный американский актер Шон Пенн — один из главных сторонников Украины среди голливудских коллег. Он был в стране на момент начала полномасштабной войны, так как приехал для съемок документального фильма. Видел собственными глазами многие трагические события, отстаивал возможность Владимира Зеленского выступить на церемонии вручения статуэтки "Оскар" в этом году и даже клялся расплавить собственные награды, если президенту Украины откажут. В июне Шон Пенн вновь вернулся в нашу страну, чтобы продолжить съемки своего документального фильма про войну с Россией, посетил Бучу и Ирпень и даже заявлял, что лично готов взять оружие в руки и защищать нашу страну.

[ + – ] Шон Пенн несколько раз приезжал в Украину Фото: пресс-центр штаба ООС

Джессика Честейн

Голливудская актриса, обладательница премии "Оскар" Джессика Честейн в августе приехала в Киев. Знаменитость навестила детей из Херсона и Чернигова, которые лечатся в "Охматдете", и вручила им подарки. Одной из девочек актриса подарила белого игрушечного медведя.

В ответ девочка показала актрисе свой альбом с рисунками. Актриса также подарила игрушку маленькому мальчику с травмами лица. Знаменитость встретилась с Владимиром Зеленским, а также посетила Ирпень.

[ + – ] Джессика Честейн в Украине 2022

Лив Шрайбер

Звезда фильмов "Люди Икс: Росомаха" и "Крик" Лив Шрайбер тоже недавно приезжал в Украину вместе с другой знаменитостью — Андреем Шевченко. Голливудский актер является послом национальной платформы UNITED24. Он посетил разрушенную Бородянку и Макаров — пригороды Киева, сильно пострадавшие во время полномасштабного российского вторжения. Лив встретился с людьми, которые потеряли свои дома во время войны и сейчас вынуждены жить в модульном городке в Бородянке и признался, что впечатлен силой духа и мужеством украинского народа.

[ + – ] Лив Шрайбер в Украине, в офисе президента. Август 2022

Как известно, прежде чем приехать в Украину, Лив был волонтером благотворительной организации World Central Kitchen и помогал готовить борщ для переселенцев на границе в Перемышле. Затем знаменитость приехал во Львов. Там он пообщался с психологом Еленой Коссак о войне и поддержке украинцев в рамках проекта психологической помощи.

Фокус ранее писал о том, что Анджелина Джоли появилась на публике с 14-летним сыном Ноксом.