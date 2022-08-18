Анджелина Джоли показала родного сына-красавца от Брэда Питта

Актрису и ее сына по парку сопровождали три телохранителя и гид.

47-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли посетила вместе с 14-летним сыном Ноксом Universal Studios в Лос-Анджелесе. Подросток вместе с матерью отправились в тематический парк "Волшебный мир Гарри Поттера", расположенный в Юниверсити-Сити, пишет Daily Mail.

По парку знаменитость гуляла в белом летнем легком платье с запахом от бренда Vince за $506, а в руках она держала светлый кардиган. Образ дополняли кремовые сандалии Valentino и стильная белая сумочка Christian Dior.

Глаза Энджи спрятала за солнцезащитными очками-авиаторами, а волосы оставила распущенными.

Ее сын выбрал белую футболку с цветным принтом, черные джоггеры и кроссовки.

Анджелина и Нокс прогуливались по парку, и мальчик даже обзавелся волшебной палочкой главного злодея вселенной Гарри Поттера Волдеморта. Их сопровождали трое телохранителей и гид.

В программу экскурсии входило не только рассматривание самых известных объектов, знакомых фанатам фильмов о юном волшебнике, но и обед в ресторане "Три метлы". Позже их видели на аттракционе "Симпсоны".

Нокс – один из трех родных детей Энджи и Брэда Питта. У него есть сестра-близнец Вивьен, а также старшая сестра Шайло. Кроме того, в семье воспитываются трое приемных деттей – Мэддокс, Пакс и Захара. Мальчик не так часто появляется на публике, как его сестры, поэтому каждый его выход вызывает неизменный интерес.

Напомним, Анджелина Джоли будет снова судиться с ФБР. Она подала в суд жалобу с требованием продолжить расследование инцидента 2016 года на борту частного самолета, когда в результате ссоры Брэд Питт поднял на нее руку, а также ударил их на тот момент 15-летнего приемного сына Мэддокса. Актриса недовольна тем, что бывшему мужу не выдвинули никаких обвинений.