Просто и со вкусом: летний street style от Анджелины Джоли

Летом актриса отдает предпочтение светлым цветам и легким тканям.

47-летняя американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли остается верной своему стилю в одежде, выбирая практичные вещи в одной цветовой гамме и умело сочетая дорогие бренды с бюджетными марками, но при этом выглядя на миллион всюду, где бы не появилась. На днях многодетная мать в очередной раз продемонстрировала, что умеет одеваться скромно и в то же время роскошно, выйдя за покупками в элегантном летнем ансамбле.

Звезду заметили вместе со своим 14-летним сыном Ноксом во время покупки продуктов в Лос-Фелизе. Энджи выглядела непринужденно шикарно в белом макси-платье из легкой ткани с запахом, которое она сочетала с кремовыми сандалиями Valentino.

Джоли дополнила свой образ стильной белой сумочкой Christian Dior и накинула на руку уютный серый свитер на случай, если похолодает. Лицо она скрыла за очками в черной оправе, а в качестве аксессуаров выбрала изящные серьги.

Сын актрисы нес сумки с продуктами, когда они шли к машине. Он был в белой футболке, черных джинсах и белых кроссовках.

Джоли и Питт, чей брак распался в 2016 году, воспитывают шестерых детей. Помимо Нокса, у них также есть три дочери: 17-летняя Захара, 16-летняя Шайло, 14-летняя Вивьен, а также сыновья – Мэддокс (21 год) и 18-летний Пакс. При этом трое детей усыновлены актрисой из-за границы: Захара из Эфиопии, Пакс из Вьетнама и Мэддокс из Камбоджи. Шайло, Вивьен и Нокс – родные дети Энджи и ее бывшего мужа.

Недавно сообщалось, что Питт стремится как можно чаще видеть своих отпрысков. Например, недавно он прилетал в Италию на дни рождения Нокса и Вивьен. В это время Джоли как раз снимает там свой новый фильм "Без крови" с Сальмой Хайек в главной роли.

"Брэд стремится видеть детей как можно чаще, где бы они ни находились. Он дорожит каждым мгновением, проведенным с ними. Ему нравится быть родителем, и он пытался извлечь максимальную пользу из сложной ситуации, учитывая, насколько враждебным он был с Анджелиной", – говорит инсайдер из окружения знаменитостей.

Совсем недавно Питт признался, какие чувства испытывает к Шайло.

Напомним, Анджелина Джоли показала, как умеет танцевать. Так она отпраздновала то, что Захара поступила в престижный колледж.