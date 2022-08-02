Анджелина Джоли показала, как умеет танцевать (видео)

Актриса празднует поступление дочери в престижный колледж.

47-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли не скрывает своей радости по поводу того, что ее 17-летняя приемная дочь Захара стала студенткой самого известного афроамериканского колледжа США – Spelman College. Она появилась в Национальной ассоциации выпускников Spelman College (NAASC) вместе с девушкой, где даже станцевала с присутствующими. Соответствующим видео поделился в сторис Instagram Брэндон Рейни, президент Morehouse LA.

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Джоли была в сером свитере и широких белых брюках.Волосы она частично собрала на затылке, а на лицо нанесла аккуратный макияж. Анджелина широко улыбалась, танцуя с другими женщинами в зале под музыку.

Энджи радостно отвечала на знаки внимания присутствующих, а также обнимала Захару, демонстрируя искренние эмоции.

Накануне она поделилась снимком дочери, которая позировала в компании своих новых подруг, студенток колледжа Спелмана.

"Захара со своими сестрами Спелман! Поздравляем всех новых студентов, начинающих обучение в этом году. Совершенно особое место и честь иметь члена семьи в качестве новой девушки Спелмана", – подписала снимок актриса.

Spelman College, расположенный в Атланте, был основан в 1881 году и получил коллегиальный устав в 1924 году. Частный гуманитарный колледж для чернокожих женщин является старейшим частным гуманитарным колледжем HBCU для женщин в США.

Ранее мы рассказывали, что 15-летняя Шайло, родная дочь Анджелины и ее бывшего мужа Брэда Питта, тоже дает родителям повод для гордости. Девушка увлекается хип-хопом, демонстрируя большие успехи. В Сети есть уже немало видео со студии, куда ходит Шайло, где видно, как красиво и ритмично она танцует.