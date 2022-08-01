Дочь Анджелины Джоли поступила в престижный колледж (фото)

Джоли призналась, что для ее семьи – большая честь иметь студентку такого заведения.

17-летняя приемная дочь голливудской суперзвезды Анджелины Джоли Захара стала студенткой старейшего частного гуманитарного колледжа HBCU для чернокожих женщин Spelman. Об этом 47-летняя актриса рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав фото девушки с ее новыми друзьями, студентками Spelman College.

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"Захара со своими сестрами Спелман! Поздравляем всех новых студентов, начинающих обучение в этом году. Совершенно особое место и честь иметь члена семьи в качестве новой девушки Спелмана", – подписала снимок Джоли.

Колледж Спелмана, расположенный в Атланте, был основан в 1881 году и получил коллегиальный устав в 1924 году.

[ + – ] Захара Джоли-Питт со своими сокурсницами Фото: Скриншот

Анджелина усыновила Захару в 2005 году из приюта в Эфиопии, а позже девочку усыновил и ее бывший муж Брэд Питт. Актеры также являются родителями 20-летнего Мэддокса, 18-летнего Пакса, 16-летней Шайло и 14-летних близнецов Нокса и Вивьен.

Недавно Анджелина Джоли провела время в Риме со своими детьми, где снимает свой новый фильм "Без крови", основанном на всемирно известном одноименном романе итальянского писателя Алессандро Барикко. Главные роли в картире, сценаристом, режиссером и продюсером которой выступает Джоли, играют Сальма Хайек и Демиан Бичир.

Когда Энджи находилась в Риме, туда прилетел и ее экс-супруг, которого заметили в аэропорту города. Саму Анджелину не раз видели во время ее шопинга с дочерьми, при этом каждый раз она выглядела потрясающе. Кроме того, звезда посетила с Шайло концерт итальянской рок-группы.

Сейчас Питт, по слухам, снова влюблен, однако имя его новой пассии не раскрывается. Недавно он обзавелся особняком за 40 миллионов долларов на скале в Кармеле, шикарном калифорнийском городке, мэром которого когда-то был Клинт Иствуд.