Донька Анджеліни Джолі вступила в престижний коледж (фото)

Джолі зізналася, що для її сім'ї — велика честь мати студентку такого закладу.

17-річна прийомна донька голлівудської суперзірки Анджеліни Джолі Захара стала студенткою найстарішого приватного гуманітарного коледжу HBCU для чорношкірих жінок Spelman. Про це 47-річна акторка розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото дівчини з її новими друзями, студентками Spelman College.

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"Захара зі своїми сестрами Спелман! Вітаємо всіх нових студентів, які розпочинають навчання цього року. Абсолютно особливе місце та честь мати члена сім'ї як нову дівчину Спелмана", — підписала знімок Джолі.

Коледж Спелмана, розташований в Атланті, був заснований у 1881 році й отримав колегіальний статут у 1924 році.

[ + – ] Захара Джолі-Пітт зі своїми однокурсницями Фото: Скриншот

Анджеліна вдочерила Захару у 2005 році з притулку в Ефіопії, а пізніше дівчинку всиновив і її колишній чоловік Бред Пітт. Актори також є батьками 20-річного Меддокса, 18-річного Пакса, 16-річної Шайло та 14-річних близнюків Нокса та Вів'єн.

Нещодавно Анджеліна Джолі провела час у Римі зі своїми дітьми, де знімає свій новий фільм "Без крові", заснований на всесвітньо відомому однойменному романі італійського письменника Алессандро Барікко. Головні ролі в стрічці, сценаристом, режисером та продюсером якої виступає Джолі, грають Сальма Хаєк і Деміан Бічір.

Коли Енджі була в Римі, туди прилетів і її ексчоловік, якого помітили в аеропорту міста. Саму Анджеліну не раз бачили під час її шопінгу з дочками, при цьому щоразу вона мала приголомшливий вигляд. Крім того, зірка відвідала з Шайло концерт італійського рок-гурту.

Зараз Пітт, за чутками, знову закоханий, проте ім'я його нової пасії не розкривається. Нещодавно він отримав маєток за 40 мільйонів доларів на скелі в Кармелі, шикарному каліфорнійському містечку, мером якого колись був Клінт Іствуд.