Донька Анджеліни Джолі вступила в престижний коледж (фото)
Джолі зізналася, що для її сім'ї — велика честь мати студентку такого закладу.
17-річна прийомна донька голлівудської суперзірки Анджеліни Джолі Захара стала студенткою найстарішого приватного гуманітарного коледжу HBCU для чорношкірих жінок Spelman. Про це 47-річна акторка розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото дівчини з її новими друзями, студентками Spelman College.
"Захара зі своїми сестрами Спелман! Вітаємо всіх нових студентів, які розпочинають навчання цього року. Абсолютно особливе місце та честь мати члена сім'ї як нову дівчину Спелмана", — підписала знімок Джолі.
Коледж Спелмана, розташований в Атланті, був заснований у 1881 році й отримав колегіальний статут у 1924 році.
Анджеліна вдочерила Захару у 2005 році з притулку в Ефіопії, а пізніше дівчинку всиновив і її колишній чоловік Бред Пітт. Актори також є батьками 20-річного Меддокса, 18-річного Пакса, 16-річної Шайло та 14-річних близнюків Нокса та Вів'єн.
Нещодавно Анджеліна Джолі провела час у Римі зі своїми дітьми, де знімає свій новий фільм "Без крові", заснований на всесвітньо відомому однойменному романі італійського письменника Алессандро Барікко. Головні ролі в стрічці, сценаристом, режисером та продюсером якої виступає Джолі, грають Сальма Хаєк і Деміан Бічір.
Коли Енджі була в Римі, туди прилетів і її ексчоловік, якого помітили в аеропорту міста. Саму Анджеліну не раз бачили під час її шопінгу з дочками, при цьому щоразу вона мала приголомшливий вигляд. Крім того, зірка відвідала з Шайло концерт італійського рок-гурту.
Зараз Пітт, за чутками, знову закоханий, проте ім'я його нової пасії не розкривається. Нещодавно він отримав маєток за 40 мільйонів доларів на скелі в Кармелі, шикарному каліфорнійському містечку, мером якого колись був Клінт Іствуд.