Анджеліна Джолі в білому літньому ансамблі вирушила на шопінг у Римі з дочкою

Акторка знаходиться у столиці Італії на зйомках фільму "Без крові", режисеркою якого і є.

47-річна американська акторка Анджеліна Джолі, яка перебуває зараз на зйомках фільму "Без крові" в Італії, вирушила на шопінг зі своєю 17-річною прийомною дочкою Захарою і відразу ж була помічена папараці в Римі.

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Мати і дочка прогулювалися вуличками старого міста, а потім зайшли до магазину Zara, звідки вийшли з великими пакетами.

Для виходу на вулицю Джолі вибрала ідеальний літній ансамбль. Вона була в білому топі вільного крою та в широких штанах такого ж кольору. Низький виріз її топа на спині відкривав безліч татуювань. Образ вона доповнила коричневими шльопанцями від Valentino із золотими деталями та величезною чорною сумкою Yves Saint Laurent, яка продається в Інтернеті за 3850 доларів. Волосся зірка зібрала за допомогою крабика, а очі сховала за великими сонцезахисними окулярами.

Захара гуляла в чорному вкороченому топі, чорно-білій спідниці міді з геометричним принтом та розрізом та чорних кедах Converse.

У магазині можна було побачити, як Анджеліна розглядала низку товарів, зокрема пару вільних штанів нейтрального тону та толстовку того ж відтінку.

Мати і дочка перебували в чудовому настрої, багато сміялися і трималися за руки.

Щодо фільму, який режисує Джолі, то докладний його сюжет поки не розкривається. В однойменній книзі авторства італійського письменника Алессандро Барикко, за якою знімається картина, основна увага приділяється жорстокості війни та пошуку молодою дівчиною зцілення після того, як вона пережила вбивство брата та батька. У картині зіграє мексиканський актор Деміан Бічір та іспано-американська акторка Сальма Хайєк.

"Для мене велика честь бути тут, в Італії, щоб перенести цей особливий матеріал у фільм, і що Алессандро Барікко довірив мені адаптацію своєї книги — з її унікальною поезією та емоціями, і спосіб дивитися на війну, і питання, які вона ставить про те, що ми шукаємо після травми, втрати чи несправедливості", — сказала Джолі.

Як відомо, актриса є послом доброї волі ООН у справах біженців і нещодавно відвідала Львів, де зустрілася з людьми, які постраждали від війни. З України вона забрала особливий перстень, який їй подарували харків'яни.