Анджелина Джоли в белоснежном летнем ансамбле отправилась на шоппинг в Риме с дочерью

Актриса находится в столице Италии на съемках фильма "Без крови", режиссером которого является.

47-летняя американская актриса Анджелина Джоли, которая находится сейчас на съемках фильма "Без крови" в Италии, отправилась на шопинг со своей 17-летней приемной дочерью Захарой и сразу была замечена папарацци в Риме.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Мать и дочь прогуливались улочками старого города, а затем зашли в магазин Zara, откуда вышли с большими пакетами.

Для выхода на улицу Джоли выбрала идеальный летний ансамбль. Она была в белом топе свободного кроя и широких брюк такого же цвета. Низкий вырез ее топа на спине открывал множество татуировок. Образ она дополнила коричневыми шлепанцами от Valentino с золотыми деталями и огромной черной сумкой Yves Saint Laurent, которая продается в Интернете за 3850 долларов. Волосы звезда собрала с помощью зажима, а глаза спрятала за большими солнцезащитными очками.

Захара гуляла в черном укороченном топе, черно-белой юбке миди с геометрическим принтом и разрезом и черных кедах Converse.

В магазине можно было увидеть, как Анджелина рассматривала ряд товаров, в том числе пару свободных брюк нейтрального тона и толстовку того же оттенка.

Мать и дочь пребывали в отличном настроении, много смеялись и держались за руки.

Что касается фильма, который режиссирует Джоли, то подробный его сюжет пока не раскрывается. В одноименной книге авторства итальянского писателя Алессандро Барикко, по которой снимается картина, основное внимание уделяется жестокости войны и поиску молодой девушкой исцеления после того, как она пережила убийство брата и отца. В картине сыграет мексиканский актер Демиан Бичир и испано-американская актриса Сальма Хайек.

"Для меня большая честь быть здесь, в Италии, чтобы перенести этот особенный материал в фильм, и что Алессандро Барикко доверил мне адаптацию своей книги – с ее уникальной поэзией и эмоциями, и способ смотреть на войну, и вопросы, которые она ставит о том, что мы ищем после травмы, потери или несправедливости", – сказала Джоли.

Как известно, актриса является послом доброй воли ООН по делам беженцев и недавно посетила Львов, где встретилась с людьми, пострадавшими от войны. С Украины она увезла особенное кольцо, которое ей подарили харьковчане.