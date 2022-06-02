Анджелина Джоли носит кольцо, подаренное в Украине (фото)

Актриса не снимала украшение все время, пока была во Львове.

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46-летняя американская актриса и посол доброй воли ООН во время визита во Львов 30 апреля получила памятный подарок – серебряное кольцо с картой Украины. Об этом сообщил производитель ювелирных украшений из Харькова на своей странице в Instagram.

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На фотографиях, опубликованных здесь же, можно увидеть, что кинодива носила это кольцо не снимая.

"Очень рады, что нам удалось подарить наше фирменное кольцо "Карта Украины" Анджелине Джоли. Прекрасное упоминание о прекрасной стране", – говорится в подписи.

Кольцо шириной 12 мм сделано из серебра 925 пробы. В нем вырезана карта Украины. Стоимость украшения 1500 грн.

Напомним, Джоли приехала в Украину 30 апреля на автомобиле из Польши и произвела фурор, появившись в кафе "Львівські круасани".

Позже знаменитость встретилась с воспитанниками интерната в Бориславе и пообщалась с беженцами, прибывшими из Покровска, причем не могла сдерживать слез.

Во время пребывания во Львове звезде пришлось искать бомбоубежище, поскольку в городе звучала воздушная тревога.

Вернувшись домой, она показала осколок бомбы, которым играла украинская девочка.

В России на визит Джоли в Украину отреагировали негативно. Например, телеведущая Тина Канделаки сказала, что ее "теперь тошнит" от американской актрисы.