Анджелина Джоли показала осколок снаряда, калечившего украинских детей

По словам актрисы, у некоторых детей, раненых во время обстрела вокзала в Краматорске, осколки остались в организме, поскольку находились в опасной близости к жизненно важным органам.

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46-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли впервые публично рассказала о своем визите во Львов, опубликовав в Instagram, где у нее 13 млн подписчиков, снимки, сделанные в украинском городе.

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В частности, она поделилась снимком осколка бомбы, которым игралась маленькая девочка.

"Когда я была во Львове несколько дней назад, мне показали "особый камень", найденный маленькой девочкой. Маленькая девочка, которая его нашла, не поняла, что камень, с которым она играла, на самом деле был осколком бомбы. Он неровный и тяжелее, чем можно было бы ожидать. Его блеск и необычность наверняка привлекут внимание ребенка. При взрыве бомбы или снаряда острые осколки тяжелого металла впиваются в тела тех, кто находится рядом с точкой удара", – пишет актриса.

Одна добавила, что многим из детей, пережившим бомбежку вокзала в Краматорске, с которыми она встречалась, недавно удалили осколки, и этот процесс – очень трудный и болезненный. Некоторые фрагменты металла, которые находились к жизненно важным органам, врачи не рискнули доставать, чтобы не рисковать жизнями малышей, и осколки так и остались внутри маленьких жертв войны.

"Нет никакого смысла в таком вреде для детей, который выходит за рамки телесных повреждений до эмоциональных и психических проявлений травмы. Борьба за прекращение войны, подобной той, что разразилась на Украине, – это гонка за ограничение числа убитых, раненых, перемещенных и травмированных каждый день", – резюмировала Джоли.

Публикация знаменитости собрала уже свыше 415 тысяч лайков и более 13 тыс. комментариев. Многие благодарят ее за то, что она приехала в Украину и показала, что происходит в этой стране, а также за поддержку.

Напомним, во Львове, куда звезда приехала 30 апреля, Джоли пообщалась с беженцами, прибывшими на эвакуационном поезде из Донецкой области, а также вынуждена была прятаться в бомбоубежище, когда над городом раздались звуки сирены.

О том, как на протяжении трех недель готовился визит мировой знаменитости в охваченную войной Украину, рассказали в Офисе президента.