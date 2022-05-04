У Ермака раскрыли подробности визита Анджелины Джоли в Украину

Приезд знаменитости готовился три недели в режиме секретности.

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Визит Анджелины Джоли в Украину готовился в режиме строгой секретности, а одним из условий было – никаких официальных контактов с украинскими политиками. Об этом в комментарии Forbes.ua рассказал советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

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По его словам, инициатива посетить Украину исходила от самой Джоли, а на организацию визита, которой занимался ОП во главе с его руководителем Андреем Ермаком, ушло три недели.

"Было два колла, по Zoom и WhatsApp, с участием Джоли и Ермака. Обсуждали программу и вопросы безопасности", – отметил журналист.

Он также перечислил остальные условия, которые передовали приезду актрисы. Кроме того, что не предполагалось никаких встреч с политиками, визит, который был частным, нигде не анонсировался, а также предусматривал общение Анджелины только с простыми украинцами.

Во Львов знаменитость приехала на автомобиле из Польши. Уже в первой половине 30 апреля она была в нашей стране и остановилась в Grand Hotel. За те полтора дня, что Джоли провела в Украине, она посетила областную львовскую больницу "Охматдет", встретила эвакуационный поезд на львовском вокзале, пообщалась с людьми в центре и посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Бориславе.

[ + – ] Анджелина Джоли посетила учебно-реабилитационный центр в Бориславе Фото: Сергей Лещенко/Telegram

Целью визита мировой знаменитости была поддержка страны, противостоящей российской агрессии.

"Джоли посещает Украину, чтобы встретиться с детьми, пострадавшими от конфликта, и местными организациями, работающими над их защитой. Ее визит – это частная гуманитарная миссия, ориентированная на нужды детей", – ответили в пресс-службы актрисы.

Напомним, Анджелина Джоли появилась в кафе "Львівські круасани", что впоследствии спровоцировало целую волну мемов.

Актрису в городе застала воздушная тревога, поэтому ей пришлось вместе с ассистентами отправиться в бомбоубежище.

Визит суперзвезды вызвал возмущение россиян. Например, телеведущая Тина Канделаки заявила, что ее теперь "тошнит" от Джоли.