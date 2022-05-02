Тина Канделаки рассказала, почему ее тошнит от Джоли. Потап ответил

Кроме Анджелины Джоли, от телеведущей досталось и оскароносному Шону Пенну.

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Российская журналистка, телеведущая и управляющий директор "Газпром-медиа" Тина Канделаки неожиданно отреагировала на приезд голливудской актрисы и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли в Украину. По ее словам, знаменитость теперь вызывает у нее рвотный рефлекс, о чем она поспешила сообщить в Telegram.

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"Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли", – написала она.

Вскоре Канделаки более расширено пояснила, что же стало причиной такой реакции на поступок актрисы. Среди прочего, досталось и Шону Пенну, который готов воевать за Украину:

"Я искреннее не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в ДНР или ЛНР? Почему ни одного западного артиста не взволновали гибнущие все эти годы люди? Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию, – антигуманисты и просто чудовища?".

Фото: Скриншот

Такое заявление не осталось незамеченным. На него ответил украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап.

"А сколько раз побывала сама Тина Канделаки там? Вот я например был в Луганской и Донецкой области два раза, конечно, на стороне Украины, света и любви, поддерживая ЗСУ концертами, как и мои коллеги Кароль, Таяна, Мирзоян и тд… А мы, кроме Пореченкова, который приехал пострелять в украинцев, тебя, Канделаки, не помним. Не удивляйтесь, в отличии от рашки, где артисты – челядь и тля, во всем цивилизованном мире Артисты, Звезды, Селебрити – это вестники свободы, прав человека и активные социальные деятели! Так что ждите на нетфликсе фильм про борьбу Украины с Робертом Де Ниро в роли полковника ВСУ, а тебя, Канделаки, сыграет Пенелопа Крус, но не радуйся там, где ты будешь, фильм этот ты не подкачаешь", – написал он.

Фото: Скриншот

Поддержка Украины в штыки встречается российскими пропагандистами независимо от того, оказывают ее мировые знаменитости или звезды шоу-бизнеса РФ. Например, пропагандистка Маргарита Симоньян в прямом эфире федерального канала разразилась оскорбительными заявлениями в адрес Максима Галкина. В защиту юмориста и его семьи выступили Лайма Вайкуле, Владимир Пресняков и многие другие. После длительного молчания свое слово сказал и Филипп Киркоров.