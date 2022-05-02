Муж за мужа. Киркоров вступился за Галкина после оскорблений Симоньян (видео)

Несколько дней после инцидента Филипп Бедросович хранил молчание.

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55-летний российский певец Филипп Киркоров спустя несколько дней после оскорбительных заявлений пропагандистки Маргариты Симоньян в адрес Максима Галкина и своей бывшей супруги Аллы Пугачевой наконец прервал молчание и высказался по поводу ее слов.

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"Маргарита Симоньян в одном из телевизионных шоу очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег: Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Для чего? Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я не уверен, что не найдутся люди, которые не захотят выкинуть на публичный суд твое белье", – заявил Киркоров, который тайно поддерживает ВСУ.

Как предполагает telegram-канал "НеМалахов", певец не зря молчал несколько дней. Обращение он записал несколько минут после окончания третьего сезона шоу "Маска", где возглавлял жюри.

"Прежнее молчание, которое многие считали трусостью, похоже, оказалось обязательством перед телепроектом", – говорится в публикации.

Фото: Скриншот

Пугачева и Киркоров поженились в 1994 году, прожив в браке 11 лет. В 2005 году стало известно об их разводе. Киркоров был ее четвертым мужем. В 2011 году Примадонна вышла замуж за Максима Галкина, для которого этот брак – первый. 18 ноября 2017 года Алла и Максим обвенчались. Сейчас пара воспитывает сына и дочь от суррогатной матери.

Ранее артист открыто выступил в поддержку нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксани Марченко, на что эмоциональным обращением отреагировала Ольга Полякова.

Напомним, кто еще из звезд заступился за Галкина, которого Симоньян назвала "мразью" и "геем", и его жену. Сами супруги оскорбления пропагандистки никак не прокомментировали. Вместо этого шоумен, которого уволили из программы "Сегодня вечером", радостно сообщил о том, что билеты на его 13 концертов в Израиле разлетаются со скоростью звука.