Чоловік за чоловіка. Кіркоров заступився за Галкіна після образ Симоньян (відео)

Декілька днів після інциденту Філіп Бедросович зберігав мовчання.

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55-річний російський співак Філіп Кіркоров через кілька днів після образливих заяв пропагандистки Маргарити Симоньян на адресу Максима Галкіна та своєї колишньої дружини Алли Пугачової нарешті перервав мовчання і висловився з приводу її слів.

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"Маргарита Симоньян в одному з телевізійних шоу дуже безпардонно висловилася на адресу моїх колег: Максима Галкіна та Алли Пугачової. Навіщо? Ти тримала свічку, щоб публічно очорнювати людину і її сім'ю? Як на тебе мають дивитися діти Алли й Максима? Як вони мають дивитися на свою батьківщину, в якій маячливі викрикують таке на їхніх батьків? Як ти смієш публічно принижувати людей? Маргарито, ти головний редактор рупора нашої країни. Ти журналіст, а не паскудна бабка на базарі, що розкидується нечистотами чуток та пліток. Я не впевнений, що не знайдуться люди, які не захочуть викинути на публічний суд твою білизну", — заявив Кіркоров, який таємно підтримує ЗСУ.

Як припускає telegram-канал "НеМалахов", співак недаремно мовчав кілька днів. Звернення він записав кілька хвилин після закінчення третього сезону шоу "Маска", де очолював журі.

"Колишня мовчанка, яку багато хто вважав боягузтвом, схоже, виявилася зобов'язанням перед телепроєктом", — йдеться в публікації.

Фото: Скриншот

Пугачова та Кіркоров одружилися у 1994 році, проживши в шлюбі 11 років. У 2005 році стало відомо про їхнє розлучення. Кіркоров був її четвертим чоловіком. У 2011 році Примадонна вийшла заміж за Максима Галкіна, для якого цей шлюб — перший. 18 листопада 2017 року Алла та Максим повінчалися. Зараз пара виховує сина та дочку від сурогатної матері.

Раніше артист відкрито виступив на підтримку нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, на що емоційним зверненням відреагувала Ольга Полякова.

Нагадаємо, хто ще із зірок заступився за Галкіна, якого Симоньян назвала "мерзотою" і "геєм", та його дружину. Саме подружжя образи пропагандистки не прокоментували. Натомість шоумен, якого звільнили з програми "Сьогодні ввечері", радісно повідомив про те, що квитки на його 13 концертів в Ізраїлі розлітаються зі швидкістю звуку.