Пресняков, Орбакайте й інші: хто підтримав Галкіна та Пугачову після образ Симоньян

Друзі та родичі пари не мовчали у відповідь на образи, що пролунали з вуст пропагандистки.

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Після образливих заяв головної редакторки Russia Today Маргарити Симоньян на адресу гумориста й телеведучого Максима Галкіна минуло майже дві доби, проте ні він, ні його дружина Алла Пугачова, названа пропагандисткою "літньою жінкою", ніяк не відреагували. Проте за сім'ю шоумена почали заступатися родичі, близькі друзі та колеги.

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Найпершою на слова Симоньян відреагувала співачка Лайма Вайкуле, яка багато років є близькою подругою Алли Пугачової. На своїй сторінці в Instagram вона назвала журналістку "нерукопожатною" та заявила, що та образила не лише Максима й Аллу, а й мільйони їхніх шанувальників.

"Складається враження, що з якихось причин Симонян переповнює почуття ненависті до цієї абсолютно щасливої та гармонійної пари. (Ви ж зовсім не знаєте цих людей!) Дивує також, що ви дозволили собі, виступаючи на федеральному каналі та розмірковуючи на серйозні теми, скотитися до банального словесного проносу", — йдеться серед іншого в публікації.

[ + – ] Христина Орбакайте відреагувала на публікацію Лайми Вайкуле Фото: Скриншот

Серед тих, хто відреагував на пост Вайкуле, була дочка Алли Пугачової Христина Орбакайте, яка поставила в коментарях серце.

Не став мовчати й колишній зять Алли Борисівни Володимир Пресняков.

"Зараз почалося якесь полювання на відьом. Скільки Алла зробила для Росії. У нас, звичайно, люблять крайнощі... Але не треба кожні п'ять хвилин писати гидоту, що вона поїхала й так далі. Це маячня, просто маячня. Дорогі друзі, як би ви не глумилися, але людей, яким вона подарувала любов і багато що дала в житті, набагато більше!" — цитують його слова російські telegram-канали.

Підтримав зіркове подружжя також співак і композитор Ігор Ніколаєв.

"Я та моя сім'я засвідчуємо свою любов і щиру симпатію до наших друзів, чудової сімейної пари — Алли Пугачової та Максима Галкіна. Щоразу, перебуваючи в їхньому гостинному домі та приймаючи їх у своєму, ми насолоджувалися спілкуванням і їхньою любов'ю одне до одного. Центр їхнього сімейного всесвіту — це Гарік і Ліза, прекрасні, скромні й талановиті діти. Я з величезною радістю прийняв пропозицію стати хрещеним батьком Лізочки, люблю Гаріка та бажаю цій прекрасній дружній родині щастя, здоров'я та благополуччя, де б вони не були! Наша сім'я вас любить, і, звичайно, з нетерпінням чекаємо на зустріч!" — написав він у соцмережі. На публікацію відреагував Галкін, подякувавши артисту.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, шоумен записав нове відеозвернення, проте воно не стосується скандалу із Симоньян. Максим анонсував ще один додатковий концерт в Ізраїлі, наголосивши, що квитки на попередні 12 уже розкуплені.