Пресняков, Орбакайте и другие: кто поддержал Галкина и Пугачеву после оскорблений Симоньян

Друзья и родственники пары не стали молчать в ответ на оскорбления, прозвучавшие из уст пропагандистки.

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После оскорбительных заявлений главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян в адрес юмориста и телеведущего Максима Галкина прошло почти двое суток, однако ни он, ни его жена Алла Пугачева, названная пропагандисткой "пожилой женщиной", никак не отреагировали. Однако за семью шоумена начали заступаться родственники, близкие друзья и коллеги.

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Самой первой на слова Симоньян отреагировала певица Лайма Вайкуле, которая много лет является близкой подругой Аллы Пугачевой. На своей странице в Instagram она назвала журналистку "нерукопожатной" и заявила, что та оскорбила не только Максима и Аллу, но и миллионы их поклонников.

"Создается впечатление, что по каким-то причинам Симонян переполняет чувство ненависти к этой абсолютно счастливой и гармоничной паре. Умышленное унижение чести и достоинства их семьи, высказанное в столь неприличной форме, демонстрирует вашу профессиональную и человеческую несостоятельность. Вы в своем уме, Маргарита? (Вы же совсем не знаете этих людей!). Удивляет также, что вы позволили себе, выступая на федеральном канале и рассуждая на серьезные темы, скатиться к банальному словесному поносу", – говорится среди прочего в публикации.

[ + – ] Кристина Орбакайте отреагировала на публикацию Лаймы Вайкуле Фото: Скриншот

Среди тех, кто отреагировал на пост Вайкуле, была дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, поставившая в комментариях сердечко.

Не стал молчать и бывший зять Аллы Борисовны Владимир Пресняков.

"Сейчас началась какая-то охота на ведьм. Сколько Алла сделала для России. У нас, конечно, любят крайности… Но не нужно каждые пять минут писать гадости, что она уехала и так далее. Это бред, просто бред. Дорогие друзья, как бы вы не глумились, но людей, которым она подарила любовь и многое дала в жизни, гораздо больше!", – цитируют его слова российские telegram-каналы.

Поддержал звездную чету также певец и композитор Игорь Николаев.

"Я и моя семья свидетельствуем свою любовь и искреннюю симпатию к нашим друзьям, замечательной семейной паре — Алла Пугачева и Максим Галкин. Каждый раз, находясь в их гостеприимном доме, и принимая их в своем, мы наслаждались общением и их любовью друг к другу. Центр их семейной вселенной — это Гарик и Лиза, прекрасные, скромные и талантливые дети. Я с огромной радостью принял предложение стать крестным отцом Лизочки, обожаю Гарика, и желаю этой прекрасной дружной семье счастья, здоровья и благополучия, где бы они ни находились! Наша семья вас любит, и, конечно, с нетерпением ждем встречи!", – написал он в соцсети. На публикацию отреагировал Галкин, поблагодарив артиста.

Фото: Скриншот

Напомним, шоумен записал новое видеообращение, однако оно не касается скандала с Симоньян. Максим анонсировал еще один дополнительный концерт в Израиле, подчеркнув, что билеты на предыдущие 12 уже раскуплены.