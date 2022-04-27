Пропагандистка Симоньян назвала Галкина "геем и мразью" в прямом эфире (видео)

Пропагандистка не подбирала выражений и позволила себе откровенно оскорбительные заявления в адрес телеведущего.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Маргарита Симоньян, главный редактор Russia Today, в эфире телеканала "Россия" оскорбила и унизила телеведущего и юмориста Максима Галкина, который с первых дней российского вторжения в Украину критиковал власти РФ и прямо высказывал свое отношение к происходящему, а затем и вовсе со своей семьей уехал в Израиль.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Что творит сейчас Галкин?! Я уже прошу моих друзей и знакомых: ну не присылайте мне это, я не могу это слышать. Как он поливает помоями Россию и русскую армию. Ну, ведь это, в первую очередь, говорит о качестве этих людей, об их душевных признаках. Я не знаю, можно ли об этом в эфире говорить или нет, но я с позволения вашего скажу, потому что человек себе уже такие вещи позволяет. Что я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда человек, о котором всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине, и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека", – заявила Симонян в эфире программы Владимира Соловьева.

На этом она не остановилась:

"И ты человек вот такой лживый-перелживый, печать ставить негде, ты позволяешь мою родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления вообще ни о чем: ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что вообще такое родина. Ну что за мразь? Я в конце концов позволила себе говорить правду про них про всех".

При этом пропагандистка пообещала, что таким образом будет обличать и других "врагов" России, которые имеют смелость говорить то, что на самом деле думают о войне в Украине.

"Каждый раз, когда они будут позволять себе такой… выплеск эмоций, я буду позволять себе вот такой выплеск эмоций! Не за себя – они про меня ничего не говорили, за страну!"

Как известно, в России заявили о том, что было предотвращено покушение на пропагандиста Соловьева. Кроме него, в списке на "ликвидацию" якобы была и Симоньян.

Что касается Максима Галкина, то он пока никак не прокомментировал оскорбительные заявления. Недавно он анонсировал большой тур по Израилю с новой программой, а также ряд дополнительных концертов. Часть денег от выступлений он пообещал передать в помощь для Украины. Также шоумен высказался по поводу ракетного удара по Одессе и показал раненую девочку из Мариуполя.