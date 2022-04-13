Максим Галкин рассказал о спасенной раненой девочке из Мариуполя (видео)

По словам шоумена, маленькие дети не должны проживать такое. Девочка, показанная им, точно не собиралась ни на кого нападать.

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Российский юморист, шоумен и телеведущий Максим Галкин, который вскоре после военного вторжения РФ в Украину вместе с женой, Аллой Пугачевой, и двумя детьми выехал в Израиль, продолжает в соцсети антивоенную риторику, осуждая действия путинского режима и поддерживая нашу страну. В своей последней публикации он разместил видео с Кирой Чеберко, маленькой девочкой из Мариуполя, которая, несмотря на свой юный возраст, уже на себе почувствовала все ужасы этой войны.

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Малышка рассказывает о том, как в их дом попал снаряд, и они с мамой спрятались в маленьком подвале. Когда же они выбрались на улицу и хотели эвакуироваться из Мариуполя, Кира случайно зацепила ногой "розетку", валявшуюся на земле. Оказалось, что это была растяжка.

Кира вспоминает, как она присела за сумками, а мама потом взяла ее и переместила подальше от эпицентра взрыва. Ребенок показывает, где ее ранили осколки, а также говорит о том, что всюду было много крови. На лице девочки еще видны следы от ранения. Кира подчеркнула, что врачи "быстро достали все осколки".

"Главное, что вы целые", – говорит мама Киры, Галина, своей младшей дочери.

"Я много лет разговариваю с детьми в самой доброй программе на ТВ. Я слышал много прекрасных детских историй. Дети не должны проживать такое. Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни. Эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать", – подписал видео Галкин. Раньше он вел программу "Лучше всех" на Первом канале о талантливых детях.

Видео собрало более 2,6 млн просмотров и свыше 43 тыс. комментариев. Многие пользователи искренне благодарят Максима за гражданскую позицию и смелость, отмечая, что далеко не все россияне имеют мужество говорить правду о происходящем в Украине.

Ранее Галкин предупредил своих подписчиков, что пока воздержится от каких-то юмористических публикаций или забавных видео с детьми, потому что сейчас на это нет ни моральной, ни душевной возможности, что пока что его соцсети не будут такими, какими они были до 24 февраля.

Ранее мы писали о том, что Максим Галкин и Алла Пугачева подыскивают в Израиле школу для своих детей, а сам шоумен собирается дать концерты в своей новой стране уже как местный артист. В России многие отвернулись от супругов после их отъезда, обвинив их в непатриотизме.