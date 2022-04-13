Максим Галкін розповів про врятовану поранену дівчинку з Маріуполя (відео)

За словами шоумена, маленькі діти не повинні проживати таке. Дівчинка, показана ним, не збиралася ні на кого нападати.

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Російський гуморист, шоумен і телеведучий Максим Галкін, який невдовзі після військового вторгнення РФ в Україну разом із дружиною, Аллою Пугачовою, та двома дітьми виїхав в Ізраїль, продовжує у соцмережі антивоєнну риторику, засуджуючи дії путінського режиму та підтримуючи нашу країну. У своїй останній публікації він розмістив відео з Кірою Чеберко, маленькою дівчинкою з Маріуполя, яка, незважаючи на свій юний вік, уже на собі відчула усі жахи цієї війни.

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Малятко розповідає про те, як у їхній будинок влучив снаряд, і вони з мамою сховалися у маленькому підвалі. Коли ж вони вибралися на вулицю і хотіли евакуюватися з Маріуполя, Кіра випадково зачепила ногою розетку, що валялася на землі. З'ясувалося, що то була розтяжка.

Кіра згадує, як вона присіла за сумками, а мама потім взяла її та перемістила подалі від епіцентру вибуху. Дитина показує, де її поранили уламки, а також говорить про те, що всюди було багато крові. На обличчі дівчинки ще видно сліди від поранення. Кіра наголосила, що лікарі "швидко дістали всі уламки".

"Головне, що ви цілі", — каже мати Кіри, Галина, своєї молодшої дочки.

"Я багато років розмовляю з дітьми у найдобрішій програмі на ТБ. Я чув багато чудових дитячих історій. Діти не повинні проживати таке. Діти не повинні розповідати такі історії зі свого маленького життя. Ця українська дівчинка точно не збиралася ні на кого нападати", — підписав відео Галкін. Раніше він вів програму "Лучше всех" на Першому каналі про талановитих дітей.

Відео зібрало понад 2,6 млн переглядів і понад 43 тис. коментарів. Багато користувачів щиро дякують Максимові за громадянську позицію та сміливість, зазначаючи, що далеко не всі росіяни мають мужність говорити правду про те, що відбувається в Україні.

Раніше Галкін попередив своїх підписників, що поки що утримається від якихось гумористичних публікацій чи смішних відео з дітьми, бо зараз на це немає жодної моральної, ні душевної можливості, що поки що його соцмережі не будуть такими, якими вони були до 24 лютого.

Раніше ми писали про те, що Максим Галкін та Алла Пугачова підшукують в Ізраїлі школу для своїх дітей, а сам шоумен має намір дати концерти у своїй новій країні вже як місцевий артист. У Росії багато хто відвернувся від подружжя після їхнього від'їзду, звинувативши їх у непатріотизмі.