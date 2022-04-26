"Покушение" на пропагандистов Соловьева и Скабееву: росСМИ показали "обвиняемого" (видео)

Одним из задержанных оказался 41-летний Василий Стрижаков. По информации журналистов РФ, ранее мужчина неоднократно проходил принудительное психиатрическое лечение и представал перед судом за распространение наркотиков.

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Басманный суд Москвы 26 апреля арестовал на два месяца 41-летнего Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на российского пропагандиста Владимира Соловьева, сообщают росСМИ.

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Стрижаков и его адвокаты просили не отправлять обвиняемого под арест, ссылаясь на его плохое здоровье и необходимость ухаживать за престарелой матерью. Однако суд отказал в этой просьбе, посчитав, что Стрижаков может скрыться от следствия.

Перед заседанием обвиняемый успел заявить, что "не признает своей вины" и "ничего не планировал", ничей заказ не выполнял.

О Василии Стрижакове известно, что ранее он неоднократно проходил принудительное психиатрическое лечение. Кроме того, телеграм-канал Mash утверждает, что Стрижаков уже представал перед судом по обвинению в распространении наркотиков и покушении на убийство.

Напомним, 25 апреля ФСБ РФ заявила о предотвращении убийства Владимира Соловьева. Работники российской спецслужбы утверждают, что члены задержанной группы якобы действовали по приказу СБУ, а курировали их из ЦРУ. При этом во время задержания у задержанных якобы нашли наркотики, обрез и более тысячи патронов.

Позже в ФСБ сообщили, что разоблаченная группа также готовила покушения на других пропагандистов РФ, в частности, на Дмитрия Киселева и Маргариту Симоньян. На кадрах "оперативной съемки" видно, как люди в форме ФСБ штурмуют квартиру и задерживают несколько человек. На ролике также запечатлено оружие, нацистская символика, диски с компьютерной игрой Sims 3, зеленый парик, портрет нацистского лидера Адольфа Гитлера, книга умершего в тюрьме российского неонациста Максима "Тесака" Марцинкевича "Реструкт" — все это якобы нашли в домах "членов группировки".