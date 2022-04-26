"Замах" на пропагандистів Соловйова та Скабєєву: росЗМІ показали "обвинуваченого" (відео)

Одним із затриманих виявився 41-річний Василь Стрижаков. За інформацією журналістів РФ, раніше чоловік неодноразово проходив примусове психіатричне лікування та поставав перед судом за розповсюдження наркотиків.

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Басманний суд Москви 26 квітня заарештував на два місяці 41-річного Василя Стрижакова, якого звинувачують у підготовці замаху на російського пропагандиста Володимира Соловйова, повідомляють росЗМІ.

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Стрижаков та його адвокати просили не відправляти обвинуваченого під арешт, посилаючись на його погане здоров'я та необхідність доглядати стару матір. Проте суд відмовив у цьому проханні, вважаючи, що Стрижаков може втекти від слідства.

Перед засіданням обвинувачений встиг заявити, що "не визнає своєї провини" та "нічого не планував", нічиє замовлення не виконував.

Про Василя Стрижакова відомо, що раніше він неодноразово проходив примусове психіатричне лікування. Крім того, телеграм-канал Mash стверджує, що Стрижаков вже поставав перед судом за звинуваченням у розповсюдженні наркотиків та замаху на вбивство.

Нагадаємо, 25 квітня ФСБ РФ заявила про запобігання вбивству Володимира Соловйова. Працівники російської спецслужби стверджують, що члени затриманої групи нібито діяли за наказом СБУ, а направляли їх із ЦРУ. Водночас під час затримання в затриманих нібито знайшли наркотики, обріз та понад тисячу набоїв.

Пізніше у ФСБ повідомили, що викрита група також готувала замахи на інших пропагандистів РФ, зокрема, на Дмитра Кисельова та Маргариту Симоньян. На кадрах "оперативної зйомки" видно, як люди у формі ФСБ штурмують квартиру та затримують кількох людей. На ролику також знято зброю, нацистську символіку, диски з комп'ютерною грою Sims 3, зелену перуку, портрет нацистського лідера Адольфа Гітлера, книгу померлого у в'язниці російського неонациста Максима "Тесака" Марцинкевича "Реструкт" — все це нібито знайшли в домах "членів групи".