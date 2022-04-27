Пропагандистка Симоньян назвала Галкіна "геєм та мерзотою" у прямому ефірі (відео)

Пропагандистка не підбирала слів і дозволила собі відверто образливі заяви на адресу телеведучого.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Маргарита Симоньян, головна редакторка Russia Today, в ефірі телеканалу "Росія" образила та принизила телеведучого та гумориста Максима Галкіна, який з перших днів російського вторгнення в Україну критикував владу РФ і прямо висловлював своє ставлення до подій, а потім і зовсім зі своєю родиною поїхав в Ізраїль.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Що творить зараз Галкін?! Я вже прошу моїх друзів та знайомих: ну не надсилайте мені це, я не можу це чути. Як він поливає помиями Росію та російську армію. Ну, адже це насамперед говорить про якість цих людей, про їхні душевні ознаки. Я не знаю, чи можна про це в ефірі говорити, чи ні, але я з дозволу вашого скажу, тому що людина собі вже такі речі дозволяє. Що я дозволю собі сказати те, що я думала про нього завжди. Коли людина, про яку всім відомо, що вона гей, для відводу очей, для особистого збагачення, для шляху в кар'єрі одружується з літньою жінкою, і переконує всю свою не дуже довірливу аудиторію, що в них справжнє кохання. Ну, ви ж розумієте рівень внутрішнього лицемірства, брехні та взагалі якості цієї людини", – заявила Симонян в ефірі програми Володимира Соловйова.

На цьому вона не зупинилася.

"І ти людина ось така брехлива-пребрехлива, печатку ставити ніде, ти дозволяєш мою батьківщину обливати помиями, не маючи ні найменшого уявлення взагалі ні про що: ні про військову операцію, ні про геополітику, ні про те, що взагалі таке батьківщина. Ну що за мерзота? Я зрештою дозволила собі говорити правду про них про всіх".

Водночас пропагандистка пообіцяла, що так викриватиме й інших "ворогів" Росії, які мають сміливість говорити про те, що насправді думають про війну в Україні.

"Щоразу, коли вони дозволятимуть собі такий… виплеск емоцій, я дозволятиму собі ось такий виплеск емоцій! Не за себе — вони про мене нічого не говорили, за країну!"

Як відомо, в Росії заявили про те, що запобігли замаху на пропагандиста Соловйова. Окрім нього, в списку на "ліквідацію" нібито була і Симоньян.

Щодо Максима Галкіна, то він поки ніяк не прокоментував образливі заяви. Нещодавно він анонсував великий тур в Ізраїлі з новою програмою, а також низку додаткових концертів. Частину грошей від виступів він пообіцяв передати на допомогу Україні. Також шоумен висловився з приводу ракетного удару по Одесі та показав поранену дівчинку з Маріуполя.