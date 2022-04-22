Максим Галкін перерахує українським біженцям частину грошей від концертів в Ізраїлі (відео)

Квитки на концерти Галкіна в Ізраїлі так швидко розлітаються, що довелося організувати ще 11 додаткових виступів.

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Російський шоумен, гуморист і телеведучий Максим Галкін, який разом із дружиною, співачкою Аллою Пугачовою та двома дітьми поїхав у Ізраїль, анонсував додаткові концерти в містах його нової країни проживання. Про це він розповів на сторінці в Instagram.

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За його словами, його великий тур із новою програмою містами Ізраїлю розпочнеться в червні, і квитки на концерти розкупили настільки активно, що було вирішено організувати дев'ять додаткових концертів, місця на які теж активно розлітаються. Саме тому Галкін повідомляє про ще один концерт у Тель-Авіві 13 червня та в Хайфі (15 червня).

Артист, який підтримує Україну, що протистоїть російській агресії, не забув про неї і за кордоном.

"Ми з вами живемо в непростий час. Ми є свідками найбільшої людської трагедії, гуманітарної катастрофи світового масштабу. Коли мільйони українців втрачають свій дах над головою, свої будинки, змушені залишати свою батьківщину, не мають коштів на існування. Тому я вирішив частину грошей, які я зароблю на концертному турі в Ізраїлі, перерахувати на допомогу біженцям. Я думаю, вам буде приємно це знати, тому що ми не просто таким чином зустрінемося на концертах, посміємося разом із актуальним гумором, а й зробимо разом добру справу", — сказав він.

Для Галкіна тур Ізраїлем стане 13 за останніх 20 із лишком років.

Раніше ми писали, що в Ізраїлі скасували концерти Олександра Розенбаума, який у грудні минулого року отримав орден від Путіна.

Нагадаємо, Максиму та його дружині запропонували вести реаліті-шоу в Ізраїлі. Раніше він розкритикував російську пропаганду, яка штампує про нього фейки.