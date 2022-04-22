Максиму Галкіну й Аллі Пугачовій запропонували вести реаліті-шоу в Ізраїлі
Зіркова пара вже шукає ізраїльську школу для своїх дітей.
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Російському артисту Максиму Галкіну та його дружині Аллі Пугачовій запропонували стати ведучими реаліті-шоу в Ізраїлі. Про це пише КП.
Зіркове подружжя може стати ведучими місцевого екстремального шоу "Російський ніндзя". Учасники ізраїльського реаліті повинні пройти смугу перешкод.
Проте наразі невідомо, чи погодилося подружжя на цю пропозицію.
73-річна Пугачова та Галкін виїхали з Росії одразу після початку повномасштабної війни на території України. Вони засудили дії російської влади, за що 45-річний шоумен втратив низку рекламних контрактів. Проте вже в Ізраїлі Максим планує концерти як місцевий артист.
Зазначимо, що російська примадонна та її молодший коханий одружені з 2011 року. Для Галкіна це перший офіційний шлюб. У той час як Пугачова була раніше заміжня кілька разів, зокрема зі співаком Філіпом Кіркоровим. У зіркового подружжя підростають двоє дітей — 8-річні близнюки Ліза та Гаррі, народжені сурогатною матір'ю.
Нагадаємо, в мережу потрапили знімки ізраїльського маєтку зіркової пари, де вони наразі мешкають разом зі своїми дітьми. Відомо, що Пугачова та Галкін уже підшуковують придатну школу в Ізраїлі для своїх двох дітей.
Також Фокус писав про те, як провели Вербну неділю Алла Пугачова та Максим Галкін разом з дітьми. Російська примадонна та її родина завжди відзначають православні свята і артистка часто вітає своїх шанувальників у соцмережах.