Максиму Галкіну й Аллі Пугачовій запропонували вести реаліті-шоу в Ізраїлі

Зіркова пара вже шукає ізраїльську школу для своїх дітей.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російському артисту Максиму Галкіну та його дружині Аллі Пугачовій запропонували стати ведучими реаліті-шоу в Ізраїлі. Про це пише КП.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Зіркове подружжя може стати ведучими місцевого екстремального шоу "Російський ніндзя". Учасники ізраїльського реаліті повинні пройти смугу перешкод.

Проте наразі невідомо, чи погодилося подружжя на цю пропозицію.

73-річна Пугачова та Галкін виїхали з Росії одразу після початку повномасштабної війни на території України. Вони засудили дії російської влади, за що 45-річний шоумен втратив низку рекламних контрактів. Проте вже в Ізраїлі Максим планує концерти як місцевий артист.

[ + – ] Максим Галкін планує свої концерти в Ізраїлі вже як місцевий артист Фото: Скриншот

Зазначимо, що російська примадонна та її молодший коханий одружені з 2011 року. Для Галкіна це перший офіційний шлюб. У той час як Пугачова була раніше заміжня кілька разів, зокрема зі співаком Філіпом Кіркоровим. У зіркового подружжя підростають двоє дітей — 8-річні близнюки Ліза та Гаррі, народжені сурогатною матір'ю.

Нагадаємо, в мережу потрапили знімки ізраїльського маєтку зіркової пари, де вони наразі мешкають разом зі своїми дітьми. Відомо, що Пугачова та Галкін уже підшуковують придатну школу в Ізраїлі для своїх двох дітей.

Також Фокус писав про те, як провели Вербну неділю Алла Пугачова та Максим Галкін разом з дітьми. Російська примадонна та її родина завжди відзначають православні свята і артистка часто вітає своїх шанувальників у соцмережах.