Алла Пугачова показала, як святкує Вербну неділю в Ізраїлі

Пугачова та Максим Галкін разом із дітьми залишили РФ незабаром після вторгнення ЗС РФ в Україну

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Алла Пугачова вперше за довгий час "вийшла на зв'язок" та опублікувала відео з Ізраїлю, показавши, як святкує Вербну неділю разом із сім'єю та друзями.

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Примадонна з'явилася в кадрі у вільній білій сукні та сонцезахисних окулярах. "З Вербною неділею!" — вимовила Алла Пугачова, піднявши келих.

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Раніше в ізраїльському ЗМІ з'явилася інформація, що 73-річну співачку було нібито екстрено госпіталізовано, але своїм відео Пугачова спростувала ці новини.

Примадонна та її сім'ї завжди відзначають православні свята і вона завжди вітає своїх шанувальників у соцмережах.

Нагадаємо, сім'я Пугачової влаштувалась у курортній Кесарії, орендувавши триповерхову віллу з басейном. У цьому ж місті мешкає і брат Максима. Також з'явилися чутки, що подружжя збирається отримати громадянство Ізраїлю.

У будь-якому разі, Максим Галкін вже у травні вирушить у гастрольний тур, уже як місцевий артист. Інформацію про набуття громадянства він та його зіркова дружина не підтверджували та не спростовували.