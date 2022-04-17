Алла Пугачева показала, как отмечает Вербное воскресенье в Израиле

Пугачова и Максим Галкин вместе с детьми покинули РФ вскоре после вторжения ВС РФ в Украину

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Алла Пугачова впервые за долгое время "вышла на связь" и опубликовала видео из Израиля, показав, как отмечает Вербное воскресение вместе с семьей и друзьями.

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Примадонна появилась в кадре в свободном белом платье и солнцезащитных очках. "С Вербным воскресеньем!" —произнесла Алла Пугачева, подняв бокал.

[ + – ] Поздравление Аллы Борисовны с праздником

Ранее в израильским СМИ появилась информация, что 73-летняя певица была якобы экстренно госпитализирована, но своим видео Пугачева опровергла эти новости.

Примадонна и ее семьи всегда отмечают православные праздники и она всегда поздравляет своих поклонников в соцсетях.

Напомним, семья Пугачевой обосновалась в курортной Кесарии, арендовав трехэтажную виллу с бассейном. В этом же городе проживает и брат Максима. Также появились слухи, что супруги собираются получить гражданство Израиля.

В любом случае, Максим Галкин уже в мае отправится в гастрольный тур, уже как местный артист. Информацию о получении гражданства он и его звездная супруга не подтверждали и не опровергали.