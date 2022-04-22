Максиму Галкину и Алле Пугачевой предложили вести реалити-шоу в Израиле

Звездная пара уже ищет израильскую школу для своих детей.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российскому артисту Максиму Галкину и его жене Алле Пугачевой предложили стать ведущими реалити-шоу в Израиле. Об этом пишет КП.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Звездные супруги могут стать ведущими местного экстремального шоу "Русский ниндзя". Участники израильского реалити должны пройти полосу препятствий.

Однако пока неизвестно, согласились ли супруги на это предложение.

73-летняя Пугачева и Галкин уехали из России сразу после начала полномасштабной войны на территории Украины. Они осудили действия российских властей, за что 45-летний шоумен потерял ряд рекламных контрактов. Тем не менее, уже в Израиле Максим планирует концерты как местный артист.

[ + – ] Максим Галкин планирует свои концерты в Израиле уже в качестве местного артиста Фото: Скриншот

Отметим, что российская примадонна и ее младший возлюбленный женаты с 2011 года. Для Галкина это первый официальный брак. В то время как Пугачева была раньше замужем несколько раз, в том числе за певцом Филиппом Киркоровым. У звездных супругов подрастают двое детей — 8-летние близнецы Лиза и Гарри, рожденные суррогатной матерью.

Напомним, в Сеть попали снимки израильского особняка звездной пары, где они живут вместе со своими детьми. Известно, что Пугачева и Галкин уже подыскивают подходящую школу в Израиле для своих двоих детей.

Также Фокус писал о том, как провели Вербное воскресенье Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми. Российская примадонна и ее семья всегда отмечают православные праздники и артистка часто поздравляет своих поклонников в соцсетях.