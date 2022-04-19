"Як сліпі коні ходіть по колу": Галкін розкритикував російські ЗМІ (відео)

Пародист разом із сім'єю виїхав із Росії до Ізраїлю, але не перестав бути жертвою інформаційних атак лояльних до влади медіа.

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Російський телеведучий і пародист Максим Галкін звернувся до російських ЗМІ з вимогою перестати поширювати свідомо неправдиву інформацію про його сім'ю. Артист опублікував відеозвернення на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Галкін заявив, що змушений відреагувати після низки публікацій, які, на його думку, мають замовний характер. Зокрема, артиста обурили вигадки лояльних до Кремля ЗМІ про те, що він нібито причетний до вбивства на території Ізраїлю та був затриманий поліцією. Про це, за словами Галкіна, повідомлялося на сайті телеканалу "НТВ", а також у виданнях "Московський комсомолець" та "Комсомольська правда"

"Я розумію, що у вас є команда мене очорнити і змішати з брудом, тому ви починаєте вигадувати, що у мене тут все погано, що я ходжу перукарнями і скаржуся, що мої діти не можуть бути влаштовані в школу, що Алла в передінфарктному стані Візьміть ось цей папірець, на якому ви це написали, розітріть гарненько і підітріться", — сказав Максим Галкін.

Він також згадав, що діяльність ЗМІ в Росії безпосередньо регулюється "Роскомнаглядом", який з початком військової агресії РФ в Україні заблокував діяльність ліберальних медіа. На думку Галкіна, російським ЗМІ нічого більше не залишається, як шкодити репутації артистів.

Ви ж так переживали, що я займаю чиєсь місце, що якісь молоді таланти, патріотично налаштовані, не можуть пробитися. Так пишіть про них те ж таки гівно. Вгамуйтесь! Комсомольці, теж мені, тьху!", — заявив Галкін, плюнувши в кінці звернення.

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