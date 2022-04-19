"Как слепые лошади ходите по кругу": Галкин раскритиковал российские СМИ (видео)

Пародист вместе с семьей уехал из России в Израиль, но не перестал быть жертвой информационных атак лояльных к власти медиа.

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Российский телеведущий и пародист Максим Галкин обратился к российским СМИ с требованием перестать распространять заведомо ложную информацию о его семье. Артист опубликовал видеообращение на своей странице в социальной сети Instagram.

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Галкин заявил, что вынужден отреагировать после ряда публикаций, которые, по его мнению, носят заказной характер. В частности, артиста возмутили выдумки лояльных к Кремлю СМИ о том, что он якобы причастен к убийству на территории Израиля и был задержан полицией. Об этом, по словам Галкина, сообщалось на сайте телеканала "НТВ", а также в изданиях "Московский комсомолец" и "Комсомольская правда"

"Я понимаю, что у вас есть команда меня очернить и смешать с грязью, поэтому вы начинаете выдумывать, что у меня здесь все плохо, что я хожу по парикмахерским и жалуюсь, что мои дети не могут быть устроены в школу, что Алла в предынфарктном состоянии. Возьмите вот эту бумажку, на которой вы это написали, разотрите хорошенько и подотритесь", — сказал Максим Галкин.

Он также упомянул о том, что деятельность СМИ в Россию напрямую регулируется "Роскомнадзором", который с началом военной агрессии РФ в Украине заблокировал деятельность либеральных медиа. По мнению Галкина, российским СМИ больше ничего не остается, как вредить репутации артистов.

"Вы же так переживали, что я занимаю чье-то место, что какие-то молодые таланты, патриотично настроенные, не могут пробиться. Так пишите про них. Отстаньте от меня. Вы как слепые лошади ходите по кругу и месите под ногами одно и то же говно. Угомонитесь! Комсомольцы, тоже мне, тьфу!", — заявил Галкин, плюнув в конце обращения.

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