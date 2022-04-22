Максим Галкин перечислит украинским беженцам часть денег от концертов в Израиле (видео)

Билеты на концерты Галкина в Израиле разлетаются так быстро, что пришлось организовать еще 11 дополнительных выступлений.

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Российский шоумен, юморист и телеведущий Максим Галкин, который вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и двумя детьми уехал в Израиль, анонсировал дополнительные концерты в городах его новой страны проживания. Об этом он рассказал на странице в Instagram.

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По его словам, его большой тур с новой программой по городам Израиля начнется в июне, и билеты на концерты раскупили настолько активно, что было решено организовать девять дополнительных концертов, места на которые тоже активно разлетаются. Именно поэтому Галкин сообщает о еще одном концерте в Тель-Авиве 13 июня и в Хайфе (15 июня).

Артист, поддерживающий Украину, противостоящую российской агрессии, не забыл о ней и за границей.

"Мы с вами живем в непростое время. Мы являемся свидетелями величайшей людской трагедии, гуманитарной катастрофы мирового масштаба. Когда миллионы украинцев теряют свой кров, свои дома, вынуждены покидать свою родину, не имеют средств к существованию. Поэтому я решил часть денег, которые я заработаю на концертном туре в Израиле, перечислить в помощь беженцам. Я думаю, вам будет приятно это знать, потому что мы не просто таким образом встретимся на концертах, посмеемся вместе над актуальным юмором, но и сделаем вместе благое дело", – сказал он.

Для Галкина тур по Израилю станет 13 за последних 20 с лишним лет.

Ранее мы писали о том, что в Израиле отменили концерты Александра Розенбаума, который в декабре прошлого года получил орден от Путина.

Напомним, Максиму и его супруге предложили вести реалити-шоу в Израиле. Ранее он раскритиковал российскую пропаганду, которая штампует о нем фейки.