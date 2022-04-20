В Израиле отменили концерты Александра Розенбаума, награжденного орденом от Путина
Кроме концертов Розенбаума, отменены и выступления комика Нурлана Сабурова.
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В израильских городах Тель-Авив, Хайфа и Бэер-Шева отменены концерты российского барда, народного артиста РФ Александра Розенбаума, который планировал представить там программу "Обратный отсчет" по случаю своего 70-летнего юбилея. Соответствующая информация появилась на сайте продажи билетов Вiletru.
Причина отмены концертов, которые характеризуются как "наполненные любимыми хитами, новыми произведениями и, конечно же, неповторимой энергетикой", не объясняется.
После вторжения российских войск в Украину артист долго молчал, однако все же вышел на связь, рассказав поклонникам о том, что переживает на данный момент, записав стих "Я дома".
По его словам, ему тяжело от того, что происходит в Украине, поскольку в Черниговской области в Нежине похоронен его прадед, погибший на фронте, и певец навещал родственников каждый год.
"Определиться? Я давно определен. Я дома, я в России. В Ленинграде. Мне про обстрелы пишут с двух сторон. Прошу, не лезьте в душу, Бога ради. И рвется в лоскуты моя душа. И в горле ком, и колокол в ушах. И узелки завязывают нервы".
При этом артист не упоминает о том, кто развязал войну в Украине, избежав прямых заявлений в своем произведении.
Недавно Розенбаум выступил перед ранеными в ходе "спецоперации" солдатами, которые проходят лечение в в военно-медицинской академии Санкт-Петербурга.
Среди песен артиста есть и произведение под названием "Детям Донбасса".
В прошлом году Розенбаум получил орден из рук российского президента Владимира Путина "За заслуги перед Отечеством" II степени за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". 13 сентября, в день 70-летия артиста поздравил лично президент РФ.
Ранее в Чикаго отменили концерты комика Нурлана Сабурова. Поводом для бойкота выступлений Сабурова в США стали его высказывания по поводу российско-украинской войны. Не состоятся ряд его концертов и в Израиле.
Напомним, шоумен Максим Галкин, уехавший с семьей из России в Израиль, рассказал о своей новой жизни и раскритиковал росСМИ за волну фейков.