В Израиле отменили концерты Александра Розенбаума, награжденного орденом от Путина

Кроме концертов Розенбаума, отменены и выступления комика Нурлана Сабурова.

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В израильских городах Тель-Авив, Хайфа и Бэер-Шева отменены концерты российского барда, народного артиста РФ Александра Розенбаума, который планировал представить там программу "Обратный отсчет" по случаю своего 70-летнего юбилея. Соответствующая информация появилась на сайте продажи билетов Вiletru.

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Причина отмены концертов, которые характеризуются как "наполненные любимыми хитами, новыми произведениями и, конечно же, неповторимой энергетикой", не объясняется.

[ + – ] Причина отмены концертов пока не обнародована Фото: Скриншот

После вторжения российских войск в Украину артист долго молчал, однако все же вышел на связь, рассказав поклонникам о том, что переживает на данный момент, записав стих "Я дома".

По его словам, ему тяжело от того, что происходит в Украине, поскольку в Черниговской области в Нежине похоронен его прадед, погибший на фронте, и певец навещал родственников каждый год.

"Определиться? Я давно определен. Я дома, я в России. В Ленинграде. Мне про обстрелы пишут с двух сторон. Прошу, не лезьте в душу, Бога ради. И рвется в лоскуты моя душа. И в горле ком, и колокол в ушах. И узелки завязывают нервы".

При этом артист не упоминает о том, кто развязал войну в Украине, избежав прямых заявлений в своем произведении.

Недавно Розенбаум выступил перед ранеными в ходе "спецоперации" солдатами, которые проходят лечение в в военно-медицинской академии Санкт-Петербурга.

Среди песен артиста есть и произведение под названием "Детям Донбасса".

В прошлом году Розенбаум получил орден из рук российского президента Владимира Путина "За заслуги перед Отечеством" II степени за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". 13 сентября, в день 70-летия артиста поздравил лично президент РФ.

Ранее в Чикаго отменили концерты комика Нурлана Сабурова. Поводом для бойкота выступлений Сабурова в США стали его высказывания по поводу российско-украинской войны. Не состоятся ряд его концертов и в Израиле.

[ + – ] Концерты Нурлана Сабурова в Израиле тоже отменены Фото: Скриншот

Напомним, шоумен Максим Галкин, уехавший с семьей из России в Израиль, рассказал о своей новой жизни и раскритиковал росСМИ за волну фейков.