Благодаря давлению украинской диаспоры: концерт Нурлана Сабурова в Чикаго отменили (видео)

После встречи с украинским консулом и представителями диаспоры администрация арендованного Сабуровым зала отменила концерт.

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Представители украинской диаспоры сообщили, что в Чикаго отменили концерт российского комика Нурлана Сабурова. Поводом для бойкота выступлений Сабурова в США стали его высказывания по поводу российско-украинской войны.

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"Концерт путинского клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально "отложили на неопределенное время" (вероятно чтобы не попасть под штрафы), но на самом деле это отмена, — написал в Facebook Дэниел Тонкопи. — Это благодаря давлению украинской диаспоры, как минимум двух (!) Консулов Украины, Украинского Национального Конгресса, и огромного количества "благодарных" зрителей Сабурова… Все вместе мы создали прецедент, а в Америке очень любят прецеденты — здесь прецедентное право".

Тонкопи опубликовал скриншот письма маркетинг-менеджера чикагского концертного зала North Shore Center, в котором должен был пройти концерт Сабурова. В нем сказано, что после встречи с украинцами, администрация зала решила отложить аренду объекта для концерта на неопределенное время.

[ + – ] Письмо менеджера чикагского концертного зала

Между тем, в гастрольном графике Сабурова на 14-17 апреля до сих пор значатся концерты в Майами, Чикаго и Нью-Йорке, стоимость билетов от $70 до $175. Концерт в Чикаго запланирован на 16 апреля. В афише North Shore Center, располагающего концертным залом на 867 мест, концерт российского комика больше не значится.

Что было на концертах Сабурова в США?

Украинцы стали призывать к бойкоту концертов Сабурова в США после того, как он во время одного из выступлений в рамках американского тура отказался осудить агрессию России против Украины.

Спустя несколько дней на очередной концерт шоумена пришла девушка в платье с красными пятнами, символизируя кровь убитых россиянами украинцев. Сабуров попытался сострить: "Простите, это месячные?" Тем самым он крайне разозлил украинцев, которые стали призывать к бойкоту российского комика.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Дубае музыканты из Дрездена отказались выступать с российской певицей Валерией. "Музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами. Там должны были выступать Светлана Захарова, Вадим Репин. Но ничего страшного, переживем и это", — заявила певица.