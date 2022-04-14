Завдяки тиску української діаспори: концерт Нурлана Сабурова у Чикаго скасували (відео)

Після зустрічі з українським консулом і представниками діаспори адміністрація орендованої Сабуровим зали скасувала концерт.

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Представники української діаспори повідомили, що в Чикаго скасували концерт російського коміка Нурлана Сабурова. Приводом для бойкоту виступів Сабурова у США стали його висловлювання щодо російсько-української війни.

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"Концерт путінського клоуна в Чикаго скасовано! Мер міста та концертний майданчик підтвердили скасування! Офіційно "відклали на невизначений час" (ймовірно, щоб не потрапити під штрафи), але насправді це скасування, — написав у Facebook Деніел Тонкопі. — Це завдяки тиску української діаспори, як мінімум двох (!) Консулів України, Українського Національного Конгресу, та величезної кількості "вдячних" глядачів Сабурова... Усі разом ми створили прецедент, а в Америці дуже люблять прецеденти — тут прецедентне право".

Тонкопі опублікував скріншот листа маркетинг-менеджера чиказької концертної зали North Shore Center, в якій мав відбутися концерт Сабурова. У ньому сказано, що після зустрічі з українцями адміністрація залу вирішила відкласти оренду об'єкта для концерту на невизначений час.

[ + – ] Лист менеджера чиказької концертної зали

Тим часом, у гастрольному графіку Сабурова на 14-17 квітня досі значаться концерти в Маямі, Чикаго та Нью-Йорку, вартість квитків від $70 до $175. Концерт у Чикаго заплановано на 16 квітня. В афіші North Shore Center, який має концертний зал на 867 місць, концерт російського коміка більше не значиться.

Що було на концертах Сабурова у США?

Українці почали закликати до бойкоту концертів Сабурова у США після того, як він під час одного з виступів у межах американського туру відмовився засудити агресію Росії проти України.

За кілька днів на черговий концерт шоумена прийшла дівчина у сукні з червоними плямами, символізуючи кров убитих росіянами українців. Сабуров спробував пожартувати: "Вибачте, це місячні?" Тим самим він вкрай розлютив українців, які почали закликати до бойкоту російського коміка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Дубаї музиканти з Дрездена відмовилися виступати з російською співачкою Валерією. "Музиканти Дрезденського оркестру не захотіли виходити на одну сцену з російськими артистами. Там мали виступати Світлана Захарова, Вадим Рєпін. Але нічого страшного, переживемо й це", — заявила співачка.