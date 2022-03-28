У Дубаї музиканти з Дрездена відмовилися виступати з російською співачкою Валерією

А також з балериною Світланою Захаровою та скрипалем Вадимом Рєпіним.

Російська співачка Валерія зізналася, що не змогла виступити на Дрезденському оперному балі в Дубаї (ОАЕ), попри попередні домовленості через бойкот з боку закордонних колег. Про це вона розповіла в інтерв'ю "АіФ".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Втім, співачка вже заявила, що не надто засмутилася і натомість поїхала до Тюменської області.

Співачка заявила, що в неї скасувалося виступ у Дубаї (ОАЕ) і все через те, що музиканти Дрезденського оркестру відмовилися виступати на одній сцені з російськими артистами після нападу РФ на Україну.

Валерія заявила, що бойкот був оголошений ще двом російським артистам – балерині Світлані Захаровій та скрипалю Вадиму Рєпіну.

"Музиканти Дрезденського оркестру не захотіли виходити на одну сцену з російськими артистами. Там мали виступати Світлана Захарова, Вадим Рєпін. Але нічого страшного, переживемо і це", — заявила співачка і зазначила, що до неї відразу надійшли не менш приємні пропозиції.

"Виступ в ОАЕ скасувався, натомість виникли інші пропозиції. Днями виступала у Ханти-Мансійську на закритті зимових ігор паралімпійців "Ми разом. Спорт". Дуже тепло там приймали. Сподіваюся, що і 16 квітня напередодні мого дня народження відбудеться мій великий концерт у "Крокус Сіті Холлі". Ми до нього серйозно готуємось", — зазначила Валерія.

Також вона додала, що не збирається до Європи через "русофобію" та й тому, що "добре її вивчила" і відкриватиме для себе нові напрямки, головним чином, по РФ.

"Я добре знаю, яких розмірів і якої краси наша країна. Може, й інші люди нарешті відкриють її для себе. Може, ця ситуація дасть імпульс для внутрішнього туризму", — резюмувала співачка.