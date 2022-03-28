В Дубае музыканты из Дрездена отказались выступать с российской певицей Валерией

А также с балериной Светланой Захаровой и скрипачом Вадимом Репиным

Российская певица Валерия призналась, что не смогла выступить на Дрезденском оперном балу в Дубае (ОАЭ), несмотря на предварительные договоренности, из-за бойкота со стороны зарубежных коллег. Об этом она рассказала в интервью "АиФ".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Впрочем, певица уже заявила, что не слишком расстроилась и вместо этого поехала в Тюменскую область.

Певица заявила, что у нее отменилось выступление в Дубаи (ОАЭ) и все из-за того, что музыканты Дрезденского оркестра отказались выступать на одной сцене с российскими артистами после нападения РФ на Украину.

Валерия заявила, что бойкот был объявлен еще двум российским артистам – балерине Светлане Захаровой и скрипачу Вадиму Репину.

"Музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами. Там должны были выступать Светлана Захарова, Вадим Репин. Но ничего страшного, переживем и это", — заявила певица и отметила, что к ней тут же поступили не менее приятные предложения.

"Выступление в ОАЭ отменилось, зато возникли другие предложения. На днях выступала В Ханты-Мансийске на закрытии зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Очень тепло там принимали. Надеюсь, что и 16 апреля накануне моего дня рождения состоится мой большой концерт в "Крокус Сити Холле". Мы к нему серьезно готовимся", — отметила Валерия.

Также она добавила, что не собирается в Европу из-за "русофобии" да и потому что "хорошо ее изучила" и будет открывать для себя новые направления, главным образом, по РФ.

"Я хорошо знаю, каких размеров и какой красоты наша страна. Может, и другие люди, наконец, откроют ее для себя. Может, эта ситуация даст импульс для внутреннего туризма", — резюмировала певица.