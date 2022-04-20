В Ізраїлі скасували концерти Олександра Розенбаума, нагородженого орденом від Путіна

Окрім концертів Розенбаума, скасовано й виступи коміка Нурлана Сабурова.

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В ізраїльських містах Тель-Авів, Хайфа та Беер-Шева скасовано концерти російського барда, народного артиста РФ Олександра Розенбаума, який планував представити там програму "Зворотний відлік" з нагоди свого 70-річного ювілею. Відповідна інформація з'явилася на сайті з продажу квитків Biletru.

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Причини скасування концертів, які характеризують як "наповнені улюбленими хітами, новими творами та, звичайно ж, неповторною енергетикою", не пояснюють.

[ + – ] Причину скасування концертів поки не оприлюднено Фото: Скриншот

Після вторгнення російських військ в Україну артист довго мовчав, проте вийшов на зв'язок, розповівши шанувальникам про те, що переживає зараз, записавши вірш "Я вдома".

За його словами, йому важко від того, що відбувається в Україні, оскільки на Чернігівщині в Ніжині похований його прадід, який загинув на фронті, і співак відвідував родичів щороку.

"Визначитися? Я давно визначився. Я вдома, я в Росії. В Ленінграді. Мені про обстріли пишуть з обох сторін. Прошу, не лізьте в душу, заради Бога. І рветься на шматки моя душа. І в горлі ком, і дзвін у вухах. І вузлики зав'язують нерви".

Водночас артист не згадує, хто розв'язав війну в Україні, уникнувши прямих заяв у своєму творі.

Нещодавно Розенбаум виступив перед пораненими під час "спецоперації" солдатами, які проходять лікування у військово-медичній академії Санкт-Петербурга.

Серед пісень артиста є й твір під назвою "Дітям Донбасу".

Торік Розенбаум отримав орден із рук російського президента Володимира Путіна "За заслуги перед Батьківщиною" II ступеня за "великий внесок у розвиток вітчизняної культури та мистецтва, багаторічну плідну діяльність". 13 вересня, в день 70-річчя артиста привітав особисто президент РФ.

Раніше в Чикаго скасували концерти коміка Нурлана Сабурова. Приводом для бойкоту виступів Сабурова у США стали його висловлювання про російсько-українську війну. Не відбудуться кілька його концертів і в Ізраїлі.

[ + – ] Концерти Нурлана Сабурова в Ізраїлі також скасовані Фото: Скриншот

Нагадаємо, шоумен Максим Галкін, який виїхав із сім'єю з Росії до Ізраїлю, розповів про своє нове життя і розкритикував росЗМІ за хвилю фейків.