Лайма Вайкуле різко засудила Симоньян за образу Галкіна і Пугачової

Лайма Вайкуле багато років дружить з Аллою Пугачовою і не промовчала, дізнавшись про те, як Симоньян образила сім'ю її близьких друзів.

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68-річна радянська і латвійська естрадна співачка Лайма Вайкуле, яка є близькою подругою Алли Пугачової та її чоловіка Максима Галкіна, не змогла пройти повз заяви головної редакторки "Russia Today" Маргарити Симоньян, яка назвала гумориста і телеведучого телеканалу "геєм і мерзотою". На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост на захист друзів.

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За її словами, за останню добу після ефіру з Симоньян вона отримала так багато обурених повідомлень, що просто не може промовчати на цю тему. До того, що сталося, Вайкуле тільки приблизно знала про журналістку, але тепер усе змінилося.

"Це людина, яка нехтує будь-якими нормами моралі та етики, і яку я з цієї хвилини вважаю абсолютно нерукостислою. Я добре знаю Аллу Пугачову та Максима Галина. Складається враження, що з якихось причин Симоньян переповнює почуття ненависті до цієї абсолютно щасливої та гармонійної пари Умисне приниження честі та гідності їхньої сім'ї, висловлене в такій непристойній формі, демонструє вашу професійну та людську неспроможність. Ви у своєму розумі, Маргарито?(Ви ж зовсім не знаєте цих людей!) Дивує також, що ви дозволили собі, виступаючи на федеральному каналі й розмірковуючи на серйозні теми, скотитися до банального словесного проносу. Ваші висловлювання демонструють неповагу не тільки до Алли й Максима, але й до багатомільйонної армії їхніх шанувальників. Все це не робить вам честі, показує низький рівень вашої культури та інтелекту. Що стосується Алли й Максима, я впевнена, що вони не надають великого значення вашим підлим "комариним укусам". Ми, їхні друзі, зі свого боку не можемо залишити ваші випади поза увагою", — йдеться в повідомленні. Публікацію артистка супроводжувала фотографією сімейних посиденьок із друзями.

Фото: Скриншот

Щодо Пугачової та Галкіна, то вони поки ніяк не прокоментували образливих висловів пропагандистки Симоньян.

Нещодавно стало відомо, що колишній чоловік Алли Борисівни Філіп Кіркоров таємно допомагає ЗСУ.

Нагадаємо, після вторгнення ЗС РФ на територію України подружжя відкрито виступало проти російської агресії, а потім і зовсім поїхало до Ізраїлю. В Мережі з'явилося фото їхнього особняка, а Галкін вже анонсував великий тур країною. Він також відповів російським ЗМІ, які почали писати про його родину фейки.