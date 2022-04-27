Філіп Кіркоров таємно допомагає ЗСУ та СБУ, — нардеп Гончаренко

За словами парламентаря, артист перевів $500 тисяч на закупівлю бронежилетів та зброї для українських військовослужбовців.

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Російський співак та шоумен Філіп Кіркоров, якому заборонено в'їзд до України, таємно допомагає бійцям Збройних Сил України та Служби безпеки в умовах війни з РФ. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

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У своїй публікації парламентар подякував російському співаку Філіпу Кіркорову за допомогу в забезпеченні українських військовослужбовців.

Гончаренко розповів, що володіє інформацією про те, що шоумен перевів $500 тисяч на закупівлю бронежилетів та зброї, які призначені для бійців ЗСУ та СБУ.

"Зрозуміло, що Філіп про це говорити не може, але це справді мужній і правильний вчинок! Дякую, Філіпе. Слава Україні!" — додав народний депутат у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що сам Філіп Кіркоров, якому заборонено в'їзд на територію України, поки не коментував інформацію про грошовий переказ для закупівлі озброєння та амуніції.

[ + – ] Філіп Кіркоров таємно допомагає ЗСУ та СБУ, — Гончаренко

Нагадаємо, в червні 2021 року Філіп Кіркоров потрапив до чорного списку Міністерства культури України через його підтримку окупації Росією Криму. Силовики також мають інформацію про те, що російський артист порушував українське законодавство, в'їжджаючи на півострів в обхід офіційних КПВВ.

За кілька днів Філіпа Кіркорова видалили з чорного списку Мінкульту, а в СБУ таке рішення пояснили тим, що правоохоронцям необхідно "додатково опрацювати дані". 3 серпня ЗМІ повідомили про те, що Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд на територію України терміном на 3 роки.

У квітні 2022 року Філіп Кіркоров заступився за затриманого нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко, і зажадав провести "незалежне розслідування" щодо обвинуваченого в держзраді політика.