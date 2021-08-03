СБУ знову заборонила в'їзд Кіркорову в Україну, — ЗМІ (відео)

Журналісти запевняють, що рішення діє ще з 7 червня і було прийнято "для організації національної безпеки".

Російському виконавцю Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд в Україну на три роки. Відповідний документ показав колишній керівник "Правого сектору" в Одесі та націоналіст Сергій Стерненко, який отримав відповідь на запит від СБУ.

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У відповіді зазначається, що в інтересах організації національної безпеки СБУ прийняла рішення заборонити громадянину РФ Кіркорову в'їзд на територію України на три роки. Заборона діє ще з 7 червня.

Джерела Obozrevatel у спецслужбі також підтвердили наявність заборони на в'їзд.

[ + – ] Відповідь на запит Стерненка Фото: Скриншот

Блогер Олег Стефаник на своїй сторінці у Facebook написав, що це "його маленька перемога над Росією". Він написав звернення в СБУ для заборони на в'їзд Філіпу Кіркорову.

[ + – ] Публікація Олега Стефаника Фото: скриншот

На момент написання новини артист не коментував рішення про заборону на в'їзд в Україну.

Зазначимо, Стерненко і його соратник Руслан Демчук є фігурантами справи про викрадення депутата одеської районної ради Сергія Щербича у 2015 році. За словами потерпілого, викрадачі його залякували, били, тиснули пальці плоскогубцями й обстріляли з пістолета, а після — викинули біля Суворовського суду Одеси.

31 травня 2021 року одеський апеляційний суд виправдав Стерненка за ч.2 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, пов'язаний із застосуванням насильства) і визнав винним за ч.2 ст. 146 (викрадення людини) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Однак, за ст. 146 його не притягли до відповідальності через те, що терміни давності пройшли, а за ст. 263 йому дали три роки позбавлення волі із заміною на один рік умовно.

Раніше Кіркорову вже вводили заборону на в'їзд в Україну за підтримку окупації Криму. Він давав там концерти, а в одному з інтерв'ю заявив, що "Крим — це його улюблене місце Росії".

Нагадаємо, 23 червня СБУ внесли Кіркорова в "чорний список" Мінкульту. Через чотири дні Кіркорова виключили зі списку, рішення потребувало "додаткової обробки даних". Після рішення про видалення із списку заборонених артистів Кіркоров записав відео, у якому заявив, що рішення української влади — промінь надії на відновлення добросусідських відносин між РФ і Україною.