Пробачений Кіркоров записав нове відео: "Тепер у кожному будинку України можуть звучати мої пісні"

Артист заявив, що таке рішення української влади – промінь надії на відновлення добросусідських відносин між двома країнами.

Російський співак Філіп Кіркоров, якого нещодавно включили, а потім виключили зі списку осіб, що представляють загрозу нацбезпеці, подякував українським шанувальникам, опублікувавши відповідне відео у себе в Instagram.

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"Вище права може бути лише милість, а вище справедливості – лише прощення. А вище закону може бути тільки любов. Спасибі всім моїм шанувальникам з України за любов, що веде мене і допомагає мені вже майже 40 років творчого життя. Я захоплююся істинною народною любовʼю, які чудеса вона творить. і в черговий раз переконуюся, і в черговий раз здивований. Дякую вам. Дя-ку-ю! Тепер у кожному будинку України можуть звучати мої пісні. По телебаченню можуть транслювати мої шоу. І звичайно ж, я дуже чекаю живих концертів та зустрічей з кожним із вас. Але цей заклик, підтримка і любов народу – промінь надії, перша соломинка, що можливі зміни, що нас чують ", – говорить Кіркоров.

Крім того, ролик Кіркоров супроводив не менше розширеним коментарем.

"Включили – виключили! Я відправляю кожному шанувальнику з України частинку своєї душі і серця! Мене переповнює почуття гордості і радості, спасибі, що ви є у мене, трапилося немислиме… Чиновники почули нас!", – йдеться в ньому.

Співак нагадав, що українська влада виключила його імʼя з "чорного списку", і додав, що кожна людина має право вирішувати, що їй слухати і дивитися, а музика і політика не повинні стикатися.

"Ви довели всьому світу, що ваш голос, голос народу сильніший за будь-які закарлючки бюрократичних чиновників. Ви протягнули Росії соломинку дружби, саме з таких світлих променів в майбутньому ми повернемося до дружби і поваги, можливо, саме зараз зароджується надія на те, що ситуація між нашими країнами покращиться ", – резюмував артист.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що Міністерство культури й інформаційної політики включило популярного російського виконавця Філіпа Кіркорова в перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці України. У міністерстві уточнили що включення в "чорний список" відбувається за поданням Служби безпеки України автоматично, саме відомство не наділене повноваженнями, кого включати чи видаляти з цього списку.

В СБУ пояснили, що російський артист неодноразово брав участь у пропагандистських концертах і висловлювався на підтримку окупації Криму Росією.

Натомість Кіркоров назвав таке рішення "абсурдом" і навіть заспівав пісню українською мовою.

Однак уже через чотири дні СБУ передумала вносити Кіркорова в "чорний список" і відправила відповідний лист до Мінкульту, не пояснюючи причини такого рішення, проте відзначила, що рішення щодо співака потребує "додаткової обробки даних ".